Samsung Galaxy Z Fold 4 geliyor: Teknik özellikleri sızdırıldı!

Samsung'un duyurduğu son katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 oldu. Samsung Galaxy Z Fold 3, şirketin amiral gemisi katlanabilir telefonu olarak öne çıktı. S Pen desteği ve suya ve toza karşı dayanıklılık getiren Galaxy Z Fold 3'ün halefinin nasıl olacağı ise şimdiden merak konusu. Yapılan bir sızıntı ise ilginç bilgilere yer verdi. Bu sızıntıda bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen halef model Galaxy Z Fold 4'ün özellikleri yer aldı.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4'ÜN ÖZELLİKLERİ SIZDI!

Bir sızıntı kaynağı, Twitter'da Galaxy Z Fold 4'ün özelliklerini paylaştığını iddia etti. İddiasına göre, yeni katlanabilir telefon şu özelliklerle gelecek:

Katlanabilir ekran: 7.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz

Dış ekran: 6.2" HD+ AMOLED, 120Hz

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

12/16GB RAM

256/512GB dahili depolama alanı

Arka kamera: 50MP + 12MP (Ultra geniş açılı) + 12MP (3x zoom)

İç kamera: 16MP (ekran altı kamera)

Ön kamera: 10MP

Android 12, OneUI

4,400mAh batarya, 25W şarj hızı

HAYAL KIRIKLIĞI YARATABİLİR ANCAK...

Yeni katlanabilir cihazın 4.400 mAh batarya ve 25W şarj ile gelmesi, daha hızlı şarj isteyenler için bir hayal kırıklığı yaratabilir gibi duruyor. Ancak Snapdragon 8 Plus Gen 1'deki güç tüketimi konusundaki güncellemeleri hesaba katarsak Galaxy Z Fold 4 aynı batarya boyutuna rağmen daha uzun dayanıklılık sağlayabilir.

Ancak Galaxy Z Fold 4'ün özellikleri hakkında kesin konuşmak için henüz erken. Henüz Galaxy Z Fold 4'e ilişkin bir bilgi vermeyen Samsung'un önünde daha uzun bir süre var.

