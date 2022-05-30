Samsung Galaxy Z Fold 4 geliyor: Teknik özellikleri sızdırıldı!

Samsung'un duyurduğu son katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 oldu. Samsung Galaxy Z Fold 3, şirketin amiral gemisi katlanabilir telefonu olarak öne çıktı. S Pen desteği ve suya ve toza karşı dayanıklılık getiren Galaxy Z Fold 3'ün halefinin nasıl olacağı ise şimdiden merak konusu. Yapılan bir sızıntı ise ilginç bilgilere yer verdi. Bu sızıntıda bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen halef model Galaxy Z Fold 4'ün özellikleri yer aldı.
Bir sızıntı kaynağı, Twitter'da Galaxy Z Fold 4'ün özelliklerini paylaştığını iddia etti. İddiasına göre, yeni katlanabilir telefon şu özelliklerle gelecek:
Yeni katlanabilir cihazın 4.400 mAh batarya ve 25W şarj ile gelmesi, daha hızlı şarj isteyenler için bir hayal kırıklığı yaratabilir gibi duruyor. Ancak Snapdragon 8 Plus Gen 1'deki güç tüketimi konusundaki güncellemeleri hesaba katarsak Galaxy Z Fold 4 aynı batarya boyutuna rağmen daha uzun dayanıklılık sağlayabilir.
Ancak Galaxy Z Fold 4'ün özellikleri hakkında kesin konuşmak için henüz erken. Henüz Galaxy Z Fold 4'e ilişkin bir bilgi vermeyen Samsung'un önünde daha uzun bir süre var.
Okuyucu Yorumları 0 yorum