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Samsung Galaxy Z Fold 4 geliyor: Teknik özellikleri sızdırıldı!

30.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4'ün bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Katlanabilir Galaxy S22 Ultra olacağı dile getirilen Samsung Galaxy Z Fold 4'ün teknik özellikleri ise sızıntılarda ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 4 geliyor: Teknik özellikleri sızdırıldı!

Samsung'un duyurduğu son katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 oldu. Samsung Galaxy Z Fold 3, şirketin amiral gemisi katlanabilir telefonu olarak öne çıktı. S Pen desteği ve suya ve toza karşı dayanıklılık getiren Galaxy Z Fold 3'ün halefinin nasıl olacağı ise şimdiden merak konusu. Yapılan bir sızıntı ise ilginç bilgilere yer verdi. Bu sızıntıda bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen halef model Galaxy Z Fold 4'ün özellikleri yer aldı.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4'ÜN ÖZELLİKLERİ SIZDI!

Bir sızıntı kaynağı, Twitter'da Galaxy Z Fold 4'ün özelliklerini paylaştığını iddia etti. İddiasına göre, yeni katlanabilir telefon şu özelliklerle gelecek:

  • Katlanabilir ekran: 7.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz
  • Dış ekran: 6.2" HD+ AMOLED, 120Hz
  • Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
  • 12/16GB RAM
  • 256/512GB dahili depolama alanı
  • Arka kamera: 50MP + 12MP (Ultra geniş açılı) + 12MP (3x zoom)
  • İç kamera: 16MP (ekran altı kamera)
  • Ön kamera: 10MP
  • Android 12, OneUI
  • 4,400mAh batarya, 25W şarj hızı

özellikler tablosu

HAYAL KIRIKLIĞI YARATABİLİR ANCAK...

Yeni katlanabilir cihazın 4.400 mAh batarya ve 25W şarj ile gelmesi, daha hızlı şarj isteyenler için bir hayal kırıklığı yaratabilir gibi duruyor. Ancak Snapdragon 8 Plus Gen 1'deki güç tüketimi konusundaki güncellemeleri hesaba katarsak Galaxy Z Fold 4 aynı batarya boyutuna rağmen daha uzun dayanıklılık sağlayabilir.

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Ancak Galaxy Z Fold 4'ün özellikleri hakkında kesin konuşmak için henüz erken. Henüz Galaxy Z Fold 4'e ilişkin bir bilgi vermeyen Samsung'un önünde daha uzun bir süre var.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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