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Samsung grafen batarya kullanmayı planlıyor

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TEKNOLOJİ  | 19.08.2019 09:15 | Son Güncelleme

Bundan kısa bir süre önce Galaxy  Note serisinde çok ciddi bir pil sorunu yaşayan şirket, grafen batarya kullanması sayesinde artık aynı sorunları yaşamayacak.

Samsung grafen batarya kullanmayı planlıyor

Lityum iyon pilleri patlamaya çok müsait olduğu için bazı kullanıcıların cep telefonlarında büyük hasarlar meydana gelebiliyor. Şirket yalnızca bu sebepten dolayı bile defalarca eleştirildi ve kullanıcıların önemli bir bölümünü karşısına aldı. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte Samsung, bu tür bataryalara katlanmak zorunda olmadığını gördü.

Samsung akıllı telefonlarının sadece bir gün içerisinde pillerinin tamamen bitmesi kullanıcıların en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyordu. Şirket, bu şikayetleri dinledi ve farklı bir batarya geliştirmek için inovatif çalışmalar yaptı.

Bu çalışmalar sonucunda hem bataryası sadece yarım saat içerisinde doldu, hem de dolan batarya aynı gün içerisinde bitmedi. Gelen haber sızıntılarına göre Samsung, bu batarya türünü yeni akıllı telefonlarının tamamında kullanabilecek. Eğer haber doğruysa Samsung, gerçekten de batarya alanında büyük bir devrim yaratmış olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
samsung batarya

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