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San Andreas Fayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? San Andreas Fayı ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 19:43 | Son Güncelleme

San Andreas Fayı isimli aksiyon macera türündeki ABD yapımı sinema filmi yeniden televizyonda yayınlanıyor.

San Andreas Fayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? San Andreas Fayı ne zaman çekildi?

2015 yapımı aksiyon filmi San Andreas Fayı filmi bu akşam televizyonda yayınlanaıyor. aşrollerinde Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddarion'un olduğu San Andreas Fayı izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

San Andreas Fayı

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ KONUSU

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.

San Andreas Fayı 2

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddarion gibi isimler yer alıyor.

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