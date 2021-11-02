Sana Söz nerede çekiliyor? Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncuları...

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak gibi oyuncuların yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz'ün nerede çekildiği merak konusu oldu. Sana Söz dizisindeki stüdyo çekimlerinin Star TV binasında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. İşte merak edilenler...

SANA SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sana Söz dizisinin sunucusu Elif'in program çekimlerinin Star TV kanal binasında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Emniyet binasında yer alan Cinayet Büro Amirliği çekimleri İstanbul'da bir bina da yapılıyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilecek.

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Elif ile Ömer her şeye rağmen yolundan şaşmayan ve haksızlıklara boyun eğmeyen iki karakterdir. Halk tarafından sevilen bir isim olan Elif program sunucusudur ve katilleri yakalar, sır perdelerini aralar. Aynı zamanda genç sunucu, mutlu bir evliliği olduğunu düşünür. Ancak işlediği bir vakada kocası Erdem'in ayak izlerini bulunca Elif'in dünyası alt üst olur.

Elif'in kocası Erdem başarılı bir avukattır. Ancak Erdem'in, eşinden sakladığı sırları vardır. Sunucunun yolu emniyet amiri Ömer’e düşünce ikili zaman içerisinde birbirlerine aşık olur.

SANA SÖZ OYUNCULARI KİMLER?