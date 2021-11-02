MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sana Söz nerede çekiliyor? Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncuları...

Sana Söz nerede çekiliyor? Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncuları...

02.11.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi Sana Söz'ün başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. En çok izlenen dizilerden biri olmaya aday Sana Söz dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Söz konusu dizide Elif adındaki bir program sunucusunun cinayetleri çözmeye çalışırken yaşadığı olaylar işlenecek. İşte detaylar...

Sana Söz nerede çekiliyor? Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncuları...

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak gibi oyuncuların yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz'ün nerede çekildiği merak konusu oldu. Sana Söz dizisindeki stüdyo çekimlerinin Star TV binasında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. İşte merak edilenler...

SANA SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sana Söz dizisinin sunucusu Elif'in program çekimlerinin Star TV kanal binasında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Emniyet binasında yer alan Cinayet Büro Amirliği çekimleri İstanbul'da bir bina da yapılıyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilecek.

Sana Söz nerede çekiliyor? Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncuları...

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Elif ile Ömer her şeye rağmen yolundan şaşmayan ve haksızlıklara boyun eğmeyen iki karakterdir. Halk tarafından sevilen bir isim olan Elif program sunucusudur ve katilleri yakalar, sır perdelerini aralar. Aynı zamanda genç sunucu, mutlu bir evliliği olduğunu düşünür. Ancak işlediği bir vakada kocası Erdem'in ayak izlerini bulunca Elif'in dünyası alt üst olur.

Elif'in kocası Erdem başarılı bir avukattır. Ancak Erdem'in, eşinden sakladığı sırları vardır. Sunucunun yolu emniyet amiri Ömer’e düşünce ikili zaman içerisinde birbirlerine aşık olur.

SANA SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

  • Erkan Petekkaya
  • Nehir Erdoğan
  • Serkan Altunorak
  • Ayçin İnci
  • Aslıhan Kapanşahin
  • Hivda Zizan Alp
  • Cansın Çekili
  • Atakan Hoşgören

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babası yanlışlıkla birini öldürmüştü! Cesur pozBabası yanlışlıkla birini öldürmüştü! Cesur poz
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
EDHO var mı yok mu? EDHO var mı yok mu?
Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Para iadesi istenebilecek!

Para iadesi istenebilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Squid Game vurgunu: Değeri sıfırlandı

Squid Game vurgunu: Değeri sıfırlandı

Piste inen uçağın önüne atladılar! Çok sayıda gözaltı var

Piste inen uçağın önüne atladılar! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Göğsünü gere gere paylaştı! 93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Göğsünü gere gere paylaştı! 93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.