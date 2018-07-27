Sanatçı Can Gürzap taburcu edildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü'ndeki tedavisi sona eren Gürzap, taburcu edilirken doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.

Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılırken kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten basın mensuplarına el sallayan Gürzap, arkadaşlarıyla birlikte hastaneden ayrıldı.

Sapanca'da motosikletin çarpması sonucu yaralanan Gürzap, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

