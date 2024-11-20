Sandık Kokusu'na bomba transfer! Bakın hangi oyuncuya partner geliyor!

Show TV'de Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi isimlerin buluştuğu Sandık Kokusu'nda yeni sezonda birçok değişiklikle devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Karsu’nu eski kocası Reha’ya hayat veren Necip Memili'nin projeden ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

Seda Türkmen(Lale) ve Ece İrtem’in (Hande) ayrılacağı da iddia edilirken Geçtiğimiz sezon Atilla'nın kardeşi olarak “Mert Melek” karakteriyle ekibe dahil olan ve geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandıran başarılı oyuncu Sercan Badur'un da veda haberi gelmişti.

O KARAKTERE YENİ PARTNER GELİYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ikinci sezonda Ayça rolüyle dahil olan Nesrin Cavadzade'ye partner geliyor. Haakn isimli karakter için Pamir Pekin'le anlaşmaya varıldı.

Site güvenlik görevlisi olarak karşımıza çıkacak olan Hakan’ın daha sonra babası İhsan da hikayeye eklenecek.