Sandra Bullock büyük oynuyor! Brad Pitt’le birlikte...

Önümüzdeki yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Bullet Train’in kadrosuna Sandra Bullock dahil oldu. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda yer ala bazı isimler ise şu şekilde; Brad Pitt, Michael Shannon, Zazie Beetz, Logan Lerman, Joey King.

John Wick ile büyük bir çıkış yakalayan David Leitch, son günlerin en meşgul yönetmenlerinden biri. John Wick ile çıkış yaptıktan sonra Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw gibi izleyicinin beğenisini kazanmış filmlere imza atan David Leitch, yeni filmi Bullet Train için etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.

BRAD PİTT’Lİ BULLET TRAİN FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Brad Pitt’in başrolünü üstlendiği etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip olan Bullet Train filminin oyuncu kadrosu Sandra Bullock’un da katılımıyla son halini aldı gibi. Deadline’ın haberine göre, son olarak 2018 yapımı Bird Box’ta izleyicilerin karşısına çıkan Oscar ödüllü oyuncu Sandra Bullock, daha önce prodüksiyonda adı geçen ama artık geçmeyen Lady Gaga’nın yerini aldığı düşünülüyor.

Kōtarō Isaka‘nın Maria Beetle isimli romanından uyarlanan olan aksiyon-gerilim türündeki film, Tokyo’dan Morioka’ya yolculuk eden bir hızlı trende bulunan bir grup kiralık katil ve suikastçının yaşadıklarını konu alıyor.

