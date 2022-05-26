YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. SANDVİÇ DİYİP GEÇMEYİN! Gelinim Mutfakta kulüp sandviç nasıl yapılır? Kulüp sandviç tarifi ve malzemeleri nelerdir?

SANDVİÇ DİYİP GEÇMEYİN! Gelinim Mutfakta kulüp sandviç nasıl yapılır? Kulüp sandviç tarifi ve malzemeleri nelerdir?

26.05.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta hayranları kulüp sandviç tarifi ve nasıl yapıldığını araştırılıyor. Bu tarif tam sandviç tutkunlarına göre bir tattır. Lezzeti ve damakta bıraktığı enfes tadı ile kulüp sandviç hayranı olacaksınız. Gelinim Mutfakta kulüp sandviç tarifi ve püf noktalarını sizler için hazırladık. İşte merakla araştırılan Gelinim Mutfakta kulüp sandviç tarifi!

SANDVİÇ DİYİP GEÇMEYİN! Gelinim Mutfakta kulüp sandviç nasıl yapılır? Kulüp sandviç tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Normal sandviçlerden bıktınız mı? Farklı bir sandviç tarifi mi arıyorsunuz? O zaman kulüp sandviç tarifini denemenizi öneririz. Kulüp sandviç günün her saatinde tüketilebilir. İşte yapılışı ile son derece pratik olan kulüp sandviç tarifi ve malzemeleri...

KULÜP SANDVİÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 dilim tost ekmeği
1 adet domates
2 dilim macar salam
2 dilim jambon
150 gr. tavuk göğsü (fileto)
4 adet kıvırcık yaprağı
2 dilim kaşar peyniri

Ara katları için

1 tatlı kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı süzme yoğurt

Omlet için

1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı
1 adet yumurta

KULÜP SANDVİÇ NASIL YAPILIR?

Tost ekmeklerini, tost makinesinde veya ızgara izli bir tavada önlü arkalı kızartın. Tavuk filetolarını çok ince olacak şekilde doğrayın ve yüksek ateşte önlü arkalı kızartın.

Omlet için; Yumurtayı bir kaseye kırın ve güzelce çırpın. Tavaya çok az yağ dökün. Çırpılmış yumurtayı tavaya alarak ince bir omlet hazırlayın.
Ara katlar için; Bir kasede yoğurt ve mayonezi güzelce karıştırın. Domatesi ince ince doğrayın. Marul yapraklarını yıkayıp suyunu süzün.
Bir dilim tost ekmeğini mutfak tezgahına alın ve mayonezli karışımı incecik sürün.
Kıvırcıkların yarısını tost ekmeğinin üzerine yerleştirin. Tavuk göğsü, kaşar peyniri ve dörde katlanmış omleti sırasıyla ekmeğin üzerine yerleştirin. İkinci tost ekmeğini yerleştirin ve üzerine mayonezli karışımdan sürün.

Sırasıyla salam, kıvırcık, domates ve jambon dilimlerini dikkatli bir şekilde yerleştirin. Son tost ekmeğinin iç kısmına mayonezli karışımdan sürün ve jambonun üzerine yerleştirin. Sandviçin orta kısmına kokteyl çubuğu veya tahta şiş geçirin. Dikkatli bir şekilde çaprazlamasına kesin. Hazırladığınız sandviçi bekletmeden servis edin.

KULÜP SANDVİÇ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Yoğurtlu mayonezli karışım, malzemelerin bir arada kalmasını sağlar. Sandviçi doldururken malzemeleri dışarı kaçırmamaya dikkat edin. Tarifte kullanacağınız salam, peynir ve jambon miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
İsteğe göre salatalık turşusu, mısır gibi farklı malzemeler de ilave edebilirsiniz. Tost ekmeğini, tahta şişi geçirdikten sonra kesin. Bu sayede malzemeler dağılmayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri!Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri!
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer sansür yok

Mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer sansür yok

Korta tanga bikisiniyle çıktı! Pozları olay oldu

Korta tanga bikisiniyle çıktı! Pozları olay oldu

Küpeli imajıyla dikkat çekti! Çapkınlık yorumu olay oldu

Küpeli imajıyla dikkat çekti! Çapkınlık yorumu olay oldu

En hızlı hazırlanan tatlı! Kolay tiramisu tarifi

En hızlı hazırlanan tatlı! Kolay tiramisu tarifi

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.