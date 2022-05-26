SANDVİÇ DİYİP GEÇMEYİN! Gelinim Mutfakta kulüp sandviç nasıl yapılır? Kulüp sandviç tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Normal sandviçlerden bıktınız mı? Farklı bir sandviç tarifi mi arıyorsunuz? O zaman kulüp sandviç tarifini denemenizi öneririz. Kulüp sandviç günün her saatinde tüketilebilir. İşte yapılışı ile son derece pratik olan kulüp sandviç tarifi ve malzemeleri...

KULÜP SANDVİÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 dilim tost ekmeği

1 adet domates

2 dilim macar salam

2 dilim jambon

150 gr. tavuk göğsü (fileto)

4 adet kıvırcık yaprağı

2 dilim kaşar peyniri

Ara katları için

1 tatlı kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

Omlet için

1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı

1 adet yumurta

KULÜP SANDVİÇ NASIL YAPILIR?

Tost ekmeklerini, tost makinesinde veya ızgara izli bir tavada önlü arkalı kızartın. Tavuk filetolarını çok ince olacak şekilde doğrayın ve yüksek ateşte önlü arkalı kızartın.

Omlet için; Yumurtayı bir kaseye kırın ve güzelce çırpın. Tavaya çok az yağ dökün. Çırpılmış yumurtayı tavaya alarak ince bir omlet hazırlayın.

Ara katlar için; Bir kasede yoğurt ve mayonezi güzelce karıştırın. Domatesi ince ince doğrayın. Marul yapraklarını yıkayıp suyunu süzün.

Bir dilim tost ekmeğini mutfak tezgahına alın ve mayonezli karışımı incecik sürün.

Kıvırcıkların yarısını tost ekmeğinin üzerine yerleştirin. Tavuk göğsü, kaşar peyniri ve dörde katlanmış omleti sırasıyla ekmeğin üzerine yerleştirin. İkinci tost ekmeğini yerleştirin ve üzerine mayonezli karışımdan sürün.

Sırasıyla salam, kıvırcık, domates ve jambon dilimlerini dikkatli bir şekilde yerleştirin. Son tost ekmeğinin iç kısmına mayonezli karışımdan sürün ve jambonun üzerine yerleştirin. Sandviçin orta kısmına kokteyl çubuğu veya tahta şiş geçirin. Dikkatli bir şekilde çaprazlamasına kesin. Hazırladığınız sandviçi bekletmeden servis edin.

KULÜP SANDVİÇ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Yoğurtlu mayonezli karışım, malzemelerin bir arada kalmasını sağlar. Sandviçi doldururken malzemeleri dışarı kaçırmamaya dikkat edin. Tarifte kullanacağınız salam, peynir ve jambon miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

İsteğe göre salatalık turşusu, mısır gibi farklı malzemeler de ilave edebilirsiniz. Tost ekmeğini, tahta şişi geçirdikten sonra kesin. Bu sayede malzemeler dağılmayacaktır.

