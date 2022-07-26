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  4. Saniye saniye kameralara yansıdı! Restoran çalışanı müşterilerle kavga edince kaynar suyla dehşet saçtı

Saniye saniye kameralara yansıdı! Restoran çalışanı müşterilerle kavga edince kaynar suyla dehşet saçtı

26.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas eyaletindeki bir restoranda yaşananlar ülkenin gündemine yerleşti. Müşterilerle tartışan bir restoran çalışanını gören yönetici mutfaktan aldığı bir koca sıcak suyu müşterilerin üzerine döktü. Yüzü ile bedeninde kalıcı cilt hasarları oluşan ve beyin travması geçiren müşteriler restorana 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas eyaletindeki bir restoranda iki müşteri yemek siparişlerinin üç kez yanlış gelmesi üzerine çalışanlarla tartışmaya başladı. Brittany Davis ve yeğeni, yemek yemek için gittikleri restoranda yanlış gelen siparişlerini düzeltmek isterken dehşeti yaşadı. Siparişle ilgili tartışmalara karışmayan bir yönetici, elinde bir kova kaynar su ile mutfaktan çıktı ve elindeki suyu müşterilerin üzerine fırlattı. Saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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NÖBET GEÇİRDİ

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Olayın ardından yüzünde ve bedeninde kalıcı cilt hasarları meydana gelen Davis, psikolojik travma yaşadığını söyledi. Acil bir şekilde helikopter ambulansla özel bir yanık ünitesine transfer edilen Davis ve yeğeni yaşadıklarından sonra restorana 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Avukatlar Ben Crump ve Paul Grinke tarafından savunulan Davis, tedavi altına alındığı hastanede toplam 10 kez nöbet geçirdi. 13 Temmuz’da açılan davaya ilişkin soruşturma devam ederken Davis ve yeğeni restorandan 1 milyon dolar tazminat talep etti.

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Amerika dallas
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