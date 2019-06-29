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Şanlıurfa'daki düğünde geline 5 kilogram altın takıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 29.06.2019 12:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'lı Bucak ailesinden Mehmet Emin Bucak'ın kızı Zehra Bucak ile Diyarbakırlı iş adamı Hacı Tekin Çiçek'in oğlu Bilal Çiçek'in bir otelde gerçekleştirilen düğününe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Düğünde damat ve geline yaklaşık 5 kilogram altın ve 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu.

Şanlıurfa'daki düğünde geline 5 kilogram altın takıldı

Şanlıurfa'lı Bucak ailesinden Mehmet Emin Bucak'ın kızı Zehra Bucak ile Diyarbakırlı iş adamı Hacı Tekin Çiçek'in oğlu Bilal Çiçek'in bir otelde gerçekleştirilen düğününe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Çekilen halaylar ve düğün yemeğinin ardından kıyılan nikahta, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu.

5 KİLOGRAM ALTIN VE 500 BİN LİRA TAKILDI

Takı töreninde, gelin ve damada yaklaşık 5 kilogram altın ile 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu.

Kaynak:AA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Mehmet Emin Bucak Zehra Bucak Bilal Çiçek

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