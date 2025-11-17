Mynet Trend

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran işkence! Önce serbest bırakıldı ardından tutuklandı

Şanlıurfa'da bir marangozda meydana gelen olay duyanların kanını dondurdu. Kalfa, çırağı etkisiz hale getirdi ve zorla pantolonunu indirdi. Ardından hava kompresörüyle makatından hava sıktı. Çırağın iç organları ciddi hasar gördü. Serbest bırakılan kalfa, tepkilerin ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan M.K.’ya (15) kompresörle şiddet uygulayan kalfa Habip Aksoy, hakkında çıkan tutuklama kararı üzerine gözaltına alındı. Gaziantep’e kaçmak isterken yakalanan Aksoy, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KALFADAN ÇIRAĞA İŞKENCE

Olay, dün Bozova’daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K., kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.

İÇ ORGANLARI CİDDİ HASAR ALDI

Ağır yaralanarak yere yığılan M.K.’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde yapılan çocuk, daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Muhammed K., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak şüphelinin serbest kalmasına sosyal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkilerin ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gaziantep’e kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Aksoy, yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İşkenceye maruz kalan M.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

