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Şanlıurfa'yı karıştıran aşiret kavgasında yeni görüntüler! 'Poşu' detayı dikkat çekti

04.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, arazi meselesi yüzünden Hubeti ile Sarmudi aşiretleri arasında kavga çıkmıştı, 3'ü polis olmak üzere 14 kişi yaralanmıştı. Meydandaki kavga anlarından çarpıcı görüntülere yenileri eklendi. Yeni ortaya çıkan görüntülerde kavgadan sonra yüzlerini poşu ile gizleyen kişilerin ara sokaklara kaçtığı, ellerinde sopa, zincir ve bıçaklarla yürüdükleri görüldü.

Şanlıurfa'yı karıştıran aşiret kavgasında yeni görüntüler! 'Poşu' detayı dikkat çekti

Şanlıurfa'da hayatı durduran aşiret kavgasında yeni görüntüler olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İlde ortalığı karıştıran olayın yaşandığı gün esnaf kepenk kapatırken bugün dahi kavganın etkilerinin sürdüğü görüldü. Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise kavgaya polis müdahalesinin ardından ara sokaklara kaçan gençlerin yürüdüğü anlar yer aldı.

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Akçakale ilçe merkezinde Hubeti ile Sarmudi aşireti üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Aşiretlerin diğer üyeleri de katılınca tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Olaya müdahale eden ekipler, taraflar arasında set kurdu.

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Polis, grupları dağıtmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı. Jandarma ekipleri de olay yerine takviye olarak gönderildi. Olaylar sırasında her iki taraftan 11 kişi yaralandı. Atılan taşlarla da 3 polis memuru hafif yaralandı. Yaklaşık 4 saat sonra olaylar yatıştırıldı, 10 kişi gözaltına alındı.

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Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için ilçe merkezinde geniş çaplı önlem aldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik önlemleri, bugün de sürdü. Sakinliğin hakim olduğu ilçe merkezinde bazı esnafın kepenk açmadığı görüldü.

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Bu arada olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerinde çoğu gençlerden oluşan kalabalık grubun, polisin müdahalesinin ardından ara sokaklarda yüzlerini poşuyla gizleyip ellerinde sopa, zincir, bıçakla yürüdükleri görüldü.

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(DHA)

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Şanlıurfa
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