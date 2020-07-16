Şans Kapıyı Çalınca ekranlara dönüyor! İşte sunucusu

Yayınlandığı döneme damga vuran Şans Kapıyı Çalınca ekranlara dönüyor.

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, atv'de izleyiciyle buluşacak fenomen yarışma programının sunuculuğunu, ünlü oyuncu Ferit Aktuğ yapacak.

1999 yılında Show Tv'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca programını daha önce Kayra Şenocak ile birlikte Seray Sever sunuyordu!

FERİT AKTUĞ KİMDİR?

1978 yılında Adana'da dünyaya gelen Ferit Aktuğ, ilkokul ve ortaöğretimin ardından üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında TRT'de yayınlanan gençlik dizisi "Koçum Benim" ile yaşamıştır.

2003'de yine bir gençlik dizisi olan "Kampüsistan" ve 2004'de "Haziran Gecesi" dizilerinde rol alan Aktuğ, 2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan “Kavak Yelleri” dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Kariyeri boyunca çeşitli dizi, sinema ve tiyatro projelerinde yer alan Ferit Aktuğ, 2017-2018 sezonunda ekrana gelmeye başlayan "Ufak Tefek Cinayetler"de "Taylan" karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.



