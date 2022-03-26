Şantaj filminin konusu nedir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Film ailesiyle tatile çıkan bir doktorun başına gelen olayları konu ediniyor. Bu kapsamda Şantaj filminin konusu nedir? Şantaj oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ŞANTAJ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şantaj filminin konusu:

Doktor Kevin Riley (Elon Bailey), eşi Julie (Bethany Joy Lenz) ve oğlu Andy ile Bahamalar'ın cennet gibi adalarında tatile çıkmıştır. Her şeyin harika başladığı tatil, kiraladıkları bir tekneyle terkedilmiş bir adaya gidip, teknenin bozulması ve yiyecekleri olmadan adada mahsur kalmalarıyla kabusa döner.

Onları bulan balıkçı Miguel (Barkhad Abdi) Kevin'ın karısı ve çocuğunu alıkoyarak yüklü bir miktar fidye ister. Sağlık durumu kötüye giden eşi ve çocuğunu kurtatabilmek için Kevin'ın çok az zamanı vardır.

ŞANTAJ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şantaj filminin oyuncuları şu şerkildedir:

Eion Bailey

Bethany Joy Lenz

Barkhad Abdi

Danny Glover

Mauricio Alemany

Jake McLaughlin

Neal McDonough

ŞANTAJ NEREDE ÇEKİLDİ?

Orijinakl adı Extortion olan film ABD'de çekilmişti. 2017 yapımı Şantaj filmi, dram, macera ve suç filmidir.

