Şantaj filminin konusu nedir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Film ailesiyle tatile çıkan bir doktorun başına gelen olayları konu ediniyor. Bu kapsamda Şantaj filminin konusu nedir? Şantaj oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Şantaj filminin konusu:
Doktor Kevin Riley (Elon Bailey), eşi Julie (Bethany Joy Lenz) ve oğlu Andy ile Bahamalar'ın cennet gibi adalarında tatile çıkmıştır. Her şeyin harika başladığı tatil, kiraladıkları bir tekneyle terkedilmiş bir adaya gidip, teknenin bozulması ve yiyecekleri olmadan adada mahsur kalmalarıyla kabusa döner.
Onları bulan balıkçı Miguel (Barkhad Abdi) Kevin'ın karısı ve çocuğunu alıkoyarak yüklü bir miktar fidye ister. Sağlık durumu kötüye giden eşi ve çocuğunu kurtatabilmek için Kevin'ın çok az zamanı vardır.
Şantaj filminin oyuncuları şu şerkildedir:
Eion Bailey
Bethany Joy Lenz
Barkhad Abdi
Danny Glover
Mauricio Alemany
Jake McLaughlin
Neal McDonough
Orijinakl adı Extortion olan film ABD'de çekilmişti. 2017 yapımı Şantaj filmi, dram, macera ve suç filmidir.
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