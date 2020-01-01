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  4. Sapanca’da Bülent Ersoy yoğunluğu

Sapanca’da Bülent Ersoy yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy yılbaşı gecesi Sapanca'da sahne aldı. 2020’de sağlık, aşk ve para temennilerinde bulunan Ersoy, yaptığı esprilerle konuklarına eğlenceli ve keyifli anlar yaşattı.

Sapanca’da Bülent Ersoy yoğunluğu

Bülent Ersoy, özel yılbaşı programı için dün gece Sapanca’da bulunan bir otelde sahne aldı. 3 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Günler öncesinden 1 TIR dolusu eşyasını otelin kral dairesine gönderen Diva, uzun süredir gündemi meşgul eden meşhur ziyafet sofrasında sahnenin ardından dostlarıyla bir araya geldi. Ziyafet sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

MUTFAK BÖLÜMÜNDEN KAÇTI

Sözcü'de yer alan habere göre, 1500 kişilik salona yaklaşık olarak 1700 kişi gelince izdiham yaşandı, programın sonunda sahneye fırlayan sevenlerinin yoğun ilgisi üzerine otel görevlileri güvenlik gerekçesiyle Divayi mutfak bölümünden özel katına kaçırmak zorunda kaldılar.

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Bülent Ersoy diva

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