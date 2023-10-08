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  4. Saplantı dizisine bir flaş oyuncu daha! Ünlü isim Karabey rolünü canlandıracak

Saplantı dizisine bir flaş oyuncu daha! Ünlü isim Karabey rolünü canlandıracak

08.10.2023 11:51 | Son Güncelleme:
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Yeni sezon dizilerinden biri olan Saplantı yakında Star TV'de yayın hayatına başlayacak. Son olarak Erkan Petekkaya'nın kadrosuna dahil olduğu Saplantı dizisine bir ünlü oyuncu daha katıldı. Dizinin yapım şirketi OGM Pictures, Karabey rolü için ünlü isim ile el sıkıştı.

Star TV’nin yakında seyirciyle buluşacak OGMPictures imzalı projesi Saplantı dizisi sete çıkıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Onur Seyit Yaran, Nilsu Berfin Aktaş ve Erkan Petekkaya gibi ünlü oyuncuların yer alacağı dizi bir flaş isimle daha anlaştı.

ÜNLÜ İSİM KADRODA

Saplantı’da Onur Seyit Yaran (Babür), Nilsu Berfin Aktaş Sabah, Meltem Akçöl Simin, Baran Bölükbaşı Erkan, Nazlı Çetin’in (Çisil) ardından Erkan Petekkaya diziden gelen teklifi kabul etmişti. Türkan Derya’nın yöneteceği diziye ünlü aktör Mehmet Özgür de katıldı.

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Adı dizinin cast çalışmalarına başlandığı ilk günden beri Karabey rolü için geçen Mehmet Özgür’ün şirketle el sıkıştığı öğrenildi. Oldukça nüfuzlu Karadenizli bir iş insanı olan Karabey, Simin ve Erkan’ın dedesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

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OGM Pictures, peş peşe yeni projeleri seyirciyle buluşturmaya devam edecek. Çöp Adam dizisi ekrana veda edecek olan şirket, Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ile Asude Kalebek’i buluşturan Sakla Beni'nin ardından Saplantı ve Yan Oda dizilerini peş peşe sete çıkaracak.

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Mehmet Özgür Erkan Petekkaya Onur Seyit Yaran Nilsu Berfin Aktaş saplantı ünlü oyuncu

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