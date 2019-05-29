Mynet Trend

2000 yıl sonra bulundu: Başı mükemmel durumda

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

İtalya'nın başkenti Roma'da arkeologlar kazı çalışmaları esnasında mermerden bir Dionysus başı heykeli buldu.

2000 yıl sonra bulundu: Başı mükemmel durumda

Roma mitolojisinde Bacchus olarak da bilinen şarap, dans ve doğurganlık tanrısı Dionysus'un Roma İmparatorluğu döneminden kaldığı sanılan 2000 yıllık geçmişe sahip heykelinin temizlenerek sergileneceği duyuruldu.

Euronews'te yer alan habere göre, şarap tanrısı başı 2000 yıl toprak altında kaldıktan sonra Antik Roma'nın merkezi olan Roma Forumu'nda yapılan kazılarda bulundu. İmparatorluk çağından günümüze geldiği düşünülen mermer tanrı başının bir zamanlar büyük bir tanrı heykeline ait olduğu tahmin ediliyor.

Arkeologlar şarap tanrısının mermerden başına rastladıklarında bir Ortaçağ duvarının kalıntılarını kazıyordu.

Heykelin zarif, genç ve kadınsı yüz hatlarına sahip olması, tarihçileri şarap tanrısı Dionysus'un bir tasviri olabileceği hususunda ikna etti.

'ROMA HER GÜN BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR'

Kentin Belediye Başkanı Virginia Raggi, "Roma her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Heykelin başı mükemmel durumda. Bu bir mucize!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Roma arkeoloji müzeleri direktörü Claudio Parisi Presicce'ye göre, Dionysus başı M.Ö 1. yüzyıl ile MS 2. yüzyıl arasında bir dönemden kalma. Presicce, "Muhtemelen bir zamanlar cam ya da değerli taşlarla dolu olan oyuk gözler bize Roma İmparatorluğu'nun ilk asrına denk geldiğini düşündürüyor." diyerek dönem tahmini yaptı.

Yunan mitolojisinin en önemli tanrılarından Zeus ve Thebai şehrinin kralı Kadmos'un ölümlü kızı Semele'nin oğlu olan şarap tanrısı Dionysus, Olimpos'un 12 tanrısından biriydi. Dionysus, şarap tanrısı olarak şarap yapımı ve üzüm yetiştiriciliğinin yanı sıra doğurganlığı, tiyatro ve dansı da temsil eden bir tanrıydı.


Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
Tek teker magandası böyle görüntülendiTek teker magandası böyle görüntülendi
Servis şoförü böyle dehşet saçtı!Servis şoförü böyle dehşet saçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şarap dans tanrı yunan Roma dionysus

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

Haberi duyan araç sahipleri alarma geçti! Akın ettiler

Haberi duyan araç sahipleri alarma geçti! Akın ettiler

Huawei'den yeni hamle!

Huawei'den yeni hamle!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktorlar bu hastalığı teşhis edemiyor!

Doktorlar bu hastalığı teşhis edemiyor!

Ünlü şarkıcıdan Trump'a müstehcen oyun: Fermuarını açıp...

Ünlü şarkıcıdan Trump'a müstehcen oyun: Fermuarını açıp...

Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte böyle tehlike saçtı

Tek teker magandası böyle görüntülendi

Servis şoförü böyle dehşet saçtı! Kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı

Servis şoförü böyle dehşet saçtı!

Bomba sanılan dev cisim öyle bir şey çıktı ki...

Bomba sanılan dev cisim öyle bir şey çıktı ki...

Kansas'ta düşen yıldırımın ilginç görüntüsü kayda geçti

Düşen yıldırımın ilginç görüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.