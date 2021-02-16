Saray mutfağının vazgeçilmez tadı: Hünkar beğendi en iyi bakın nasıl yapılıyor!

Saray lezzetlerinden biri olarak bilinen beğendi tarifi ile akşam yemeğinde fark yaratan bir tat sunabilirsiniz. Özel misafirlerinize hazırlayabileceğiniz Hünkar Beğendi tarifi pratik yapımıyla sıklıkla tercih edilir. Bu eşsiz lezzette patlıcanlar başrolde olduğu için bazı yörelerde adı patlıcan beğendi tarifi olarak bilinir. Mutfakların ve yemek sofralarının kurtarıcısı kolay hünkar beğendi tarifini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELERİ

1/2 kilogram kuşbaşı kuzu eti

6 orta boy kemer patlıcan

2 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar

1 çay kaşığı tuz

Limon

HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Soğanları küp küp doğradıktan sonra iyice kıyın.

Etleri kızdırılmış sıvı yağda kavurun ve başka bir kaba alın. Aynı tencerede bu kez soğanları kavurun üzerine etleri ve suyu ekledikten sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakın.

Etler pişerken beğendi yapımına geçin. Patlıcanların sap kısımlarını soyun, patlamaması ve içinin kolay pişmesi için bir bıçak yardımıyla üstlerine çizikler atın ve ocağın üzerinde közleyin.

Patlıcanlar közlendikten sonra bir kap içine yarım limon sıkın ve suyla karıştırın.

Patlıcanları ikiye kesin ve bir kaşık yardımıyla içlerini çıkarın. Bunların kararmaması ve beyaz kalması için limonlu suya koyun. 20 dakika bekletin.

Tencereye süt koyup kaynatın ve soğumasını bekleyin. Bu sırada bir sos tenceresi içinde tereyağını eritin ve unla kavurun. Suyu süzülmüş patlıcanları ve sütü ekleyin. Baharatlarını koyun. Bulamaç halini aldıktan sonra kaşarları da koyun ve iyice kaynaşmalarını sağlayın. Servis edeceğiniz tabağa alın. Son olarak etlerin pişip pişmediğini kontrol edin ve altını kapatın.

Beğendinin ortasını açın ve eti ortasına koyun. İşte hünkar beğendiniz hazır.

PÜF NOKTASI

Etleri, önceden sıcak suda haşlayıp, soğuk suda süzerek, etlerin daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.

Hünkar beğendinin en büyük zorluğu beğendinin ayarının tutturulmasıdır. Kavurma işlemi sırasında unu ne fazla ne de az kavurmamaya özen göstermelisiniz.

Patlıcanların kararmaması için limonlu suda bekletin.

Yemeğin yanında közlenmiş domates ve biberle servis yapabilirsiniz.

HÜNKAR BEĞENDİ KAÇ KALORİDİR?

Hünkar beğendi közlenmiş patlıcan ve kuşbaşı etle birlikte un, süt ve diğer baharatlarla yapılan bir yemektir. Kalori miktarı içerisine konulan tereyağı ve zeytinyağı miktarına göre değişiklik gösterir. Bir porsiyon (270 gr) hünkar beğendi ortalama 469 kalori olduğu için diyet menüsünde dikkatli şekilde tüketilmesi gerekir.



