Sarayla arası açık olan Markle cenaze törenine katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Edinburgh Dükü Prens Philip, yakın zaman önce yaşamını yitirmişti. Kraliyet ailesi ile yollarını ayıran Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle ise ölüm haberini almasının ardından bir taziye mesajı yayımlamıştı. Çift, yayımladıkları taziye mesajında "Majesteleri Edinburgh Dükü'nün sevgi dolu anısına, 1921-2021. Hizmetiniz için teşekkürler, çok özleneceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Markle cenaze törenine katılacak mı?

Öte yandan pazar günü gerçekleşecek cenaze törenine Meghan Markle'ın katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.

3 aylık hamile olan Meghan Markle, yolculuk yapmak için doktorundan onay alamadı.