TREND

Sarhoş yolcu uçağın ortasında çişini yaptı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 18.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

Alkolün insana yaptırabildikleri saymakla bitmez! Ancak son yaşanan olay alkolün insana verdiği cesaretin oldukça ilginç ve rahatsız edici bir örneği.

Tam olarak nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde uçağın ortasında, yolcuların gözü önünde bir adamın pantolonunu indirip, külodunu sıyırarak çişini yaptığı görülüyor.

Konuşmalardan uçuşun Rusya'da bir iç hat seferi olduğu tahmin ediliyor.

Olayın ardından adam hakkında soruşturma başlatılırken, yaşananlar geçen yıl meydana gelen benzer bir olayı akıllara getirdi.

Bristol'dan Prag'a giden bir yolcu uçağında, genç bir erkek yolcunun uçakta çişini yaptığı öne sürülmüştü. Olay nedeniyle uçuş bir sonraki güne ertelenmişti.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Bu görüntü sosyal medyada yayıldıBu görüntü sosyal medyada yayıldı
Danasına doğum günü yaptı!Danasına doğum günü yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarhoş yolcu uçağı rusya Cesaret idrar çiş yapmak

En Çok Okunan Trend Haberler

Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

Korkunç rakamlar: Benim sülalemde 180 yaşında bir seçmen var

Korkunç rakamlar: Benim sülalemde 180 yaşında bir seçmen var

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

Hadise kuaförden makyajsız halini paylaştı!

Hadise kuaförden makyajsız halini paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Aslan dansı' provası sosyal medyada büyük ilgi gördü

Bu görüntü sosyal medyada yayıldı

1 yaşına giren danasına doğum günü yaptı

Danasına doğum günü yaptı!

Bilim insanları ilk kez mükemmel kan damarları geliştirdi

Bilim insanları ilk kez mükemmel kan damarları geliştirdi

Kutuplar yer değiştiriyor! Şimdi ne olacak?

Kutuplar yer değiştiriyor! Şimdi ne olacak?

Artık iş bulmak daha zor! İş görüşmesine onlar girecek

Artık iş bulmak daha zor! İş görüşmesine onlar girecek

Barınak skandalı: Yüzlerce köpek yer kalmadığı için uyutuldu

Barınak skandalı: Yüzlerce köpek yer kalmadığı için uyutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.