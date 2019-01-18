Sarhoş yolcu uçağın ortasında çişini yaptı

Tam olarak nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde uçağın ortasında, yolcuların gözü önünde bir adamın pantolonunu indirip, külodunu sıyırarak çişini yaptığı görülüyor.

Konuşmalardan uçuşun Rusya'da bir iç hat seferi olduğu tahmin ediliyor.

Olayın ardından adam hakkında soruşturma başlatılırken, yaşananlar geçen yıl meydana gelen benzer bir olayı akıllara getirdi.

Bristol'dan Prag'a giden bir yolcu uçağında, genç bir erkek yolcunun uçakta çişini yaptığı öne sürülmüştü. Olay nedeniyle uçuş bir sonraki güne ertelenmişti.



