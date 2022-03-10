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Sarı Bıyık lakaplı Cahit Kaşıkçılar yıllar sonra Gerçek Kesit'i canlandırdı

10.03.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta hesap açan Sarı Bıyık lakaplı Cahit Kaşıkçılar, 2. Sayfa'ya konuk oldu. Gerçek Kesit dizisiyle tanınan Cahit Kaan Kaşıkçılar canlı yayında Gerçek Kesit'in bir sahnesini canlandırdı.

Flash TV ekranlarının efsaneleşen yapımı Gerçek Kesit ile ünlenen ve Sarı Bıyık lakaplı Cahit Kaan Kaşıkçılar, TikTok'ta hesap açınca yeniden ünlendi. Sarı Bıyık son olarak 2. Sayfa programına konuk oldu.

Konuk sanatçı Selahattin Alpay, sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Kaşıkçılar ile canlı yayında Gerçek Kesit'ten bir sahneyi canlandırdı.

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Rol gereği Alpay ile Yüksel kavuşamayan aşık çifti oynarken Dağıstanlı anne, Kaşıkçılar da babayı canlandırdı. Ünlü isimlerin performansı stüdyodakileri de kahkahaya boğdu.

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