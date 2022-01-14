"Sarımsaklı süt olur mu hiç?" demeyin! Faydaları saymakla bitmiyor...

Sarımsak ve sütü bir araya getirdiğinizde bu besinlerin sağladığı yararlar katlanarak artar. Üstelik sarımsak sütü adı verilen bu karışımı evde kendiniz kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, sarımsak sütünün faydaları neler? Sarımsak sütü nasıl yapılır? İşte, tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...

SARIMSAK SÜTÜNÜN FAYDALARI NELER?

Kalp ve damar hastalıkları için oldukça etkili bir karışım olan sarımsak sütü, kötü kolesterolü düşürür ve damarlarda pıhtı oluşumunu engeller. Karışım, az yağlı sütle hazırlanırsa çok daha etkili olur.

Sizi grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı korur. Hasta olduğunuzda ise günde 2 veya 3 kere bu karışımı içebilirsiniz.

Uykusuzluk problemi yaşıyorsanız gece yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içmek, çok daha rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı olur.

Sarımsak sütü, cilt bakımı için de oldukça etkili bir gıda. Bu karışımı düzenli olarak içmek, cildinizi güzelleştirdiği gibi sivilce ve cilt lekelerini de yok eder.

İçerdiği mineraller sayesinde saç köklerini ve uçlarını besler. Bu sayede saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Sarımsak sütü, öksürük ve astım gibi rahatsızlıkların tedavi sürecine katkı sağlar. Astım hastalarının bu karışımdan günde bir bardak içmesi önerilir.

Karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Böylece karaciğerde oluşabilecek yağlanma ve rahatsızlıklara karşı sizi korur.

Sarımsak sütü, vücuttaki kas ve eklem ağrılarını azaltır. Kireçlenme sonucu meydana gelen ağrıların tedavi sürecine de destek olur.

Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olarak fazla kilolarınızdan kurtulmanıza imkan tanır. Bu yüzden kilo vermek isteyenler tarafından çokça tercih edilir.

Bağırsaktaki parazitlerin temizlenmesinde etkili bir rol oynar.

Sarımsak sütü, anne sütünü arttırıcı özelliği ile bebeğine yenice kavuşan kadınlar tarafından sıklıkla kullanılır.