Şarkıcı Ceylan'dan üzen haber! Ablası hayatını kaybetti

2019 yılında yeğeni Nazlıcan'ın ölümüyle yıkılan Ceylan, bayram günü bir acı haber daha aldı. Ünlü şarkıcının kanserle mücadele eden ablası Nalan Avcı, hayatını kaybetti.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Instagram hesabından acı haberi duyuran şarkıcı, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerini kullandı.

AYNI ACIYI YAŞAYAN ALİŞAN'DAN DESTEK

Kardeşini koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan ise yakın arkadaşı Ceylan'a destek oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Allah sabırlar Ceylan'ım. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.





