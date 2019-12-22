Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı

Pankreas iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan için cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakiben Büyükçekmece Kuba Camii'nde düzenlen törende Ceylan’ı sanatçı dostları Alişan, Berdan Mardini ve Öykü Serter gibi ünlü isimler ve sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı.



Bir dönem moda yarışmasına katılarak adından söz ettiren Nazlıcan Arkan sevenlerini yasa boğdu. Ayakta durmakta güçlük çeken Ceylan, tabuta sarılarak uzun süre ağladı.



Alınan helalliğin ardından Arkan'ın cenazesi Büyükçekmece Yeni Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

