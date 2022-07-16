Şarkıcı Ebru Polat asansörde iç çamaşırsız ayna pozuyla olay yarattı

Instagram hesabında 2.8 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Ebru Polat, yaz konserlerine devam ediyor. Hemen hemen her gün şehir değiştiren ve sevenlerine şarkı keyfi veren Ebru Polat, son olarak asansörde sütyensiz ayna pozuyla gündeme geldi.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ AYNA POZUYLA OLAY OLDU

Her anını Instagram hesabından sevdikleriyle paylaşan 39 yaşındaki Ebru Polat, cesur pozlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak sosyal medya hesabından hikaye paylaşan güzel şarkıcı, asansörde iç çamaşırsız ayna pozu verdi.

Bu pozu verirken sinirli olduğu görülen Ebru Polat paylaşımına, "Bugün aşırı sinirliyim kimse bana bulaşmasın bir organizasyon yaptılar içine ettiler koştur koştur her şey! Tüm plan programım altüst oldu." sözlerini yazdı.

CESUR POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Her paylaşımında muhteşem güzelliği ve fiziğini takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Polat, fit vücuduyla da dikkat çekiyor.

İşte Ebru Polat bazı Instagram pozları;





