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  4. Şarkıcı Edis'in anne ve babası boşandı! 40 yıllık evlilik tek celsede bitti

Şarkıcı Edis'in anne ve babası boşandı! 40 yıllık evlilik tek celsede bitti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.09.2024 17:06
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Hem şarkıları hem de sahne şovuyla beğeni toplayan şarkıcı Edis'in anne ve babası boşandı. 40 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyuran Edis'in annesi Sevil Görgülü, sosyal medya hesabında eşiyle bir karesine "Hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor" notuyla bir paylaşım yaptı.

Sevilen şarkıcı Edis Görgülü'nün anne ve babası 40 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

40 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

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Instagram hesabından yaptığı açıklama ile boşanma haberini duyuran Sevil Görgülü paylaşımına,"40 yıllık evliliğini bitirdiğini duyuran Sevil Görgülü "Sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim, hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor ve belli kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ayhan Görgülü ile olan 40 yıllık evlilik akdimizi anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Herkesin yolu açık olsun" şeklinde yazdı.

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Çiftin boşanma sebebi ise bilinmiyor.

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