Şarkıcı Edis'in anne ve babası boşandı! 40 yıllık evlilik tek celsede bitti

Sevilen şarkıcı Edis Görgülü'nün anne ve babası 40 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

40 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Instagram hesabından yaptığı açıklama ile boşanma haberini duyuran Sevil Görgülü paylaşımına,"40 yıllık evliliğini bitirdiğini duyuran Sevil Görgülü "Sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim, hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor ve belli kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ayhan Görgülü ile olan 40 yıllık evlilik akdimizi anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Herkesin yolu açık olsun" şeklinde yazdı.

Çiftin boşanma sebebi ise bilinmiyor.