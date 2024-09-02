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Fiyatı 999 TL'ye düştü! Crocs'un çok satan terliği kısa süreliğine indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
02.09.2024 14:30
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Günlük hayatta rahatlığından ödün vermek istemeyenlerin tercihi, Crocs'in eşsiz konforunu deneyimleme vakti geldi. Her adımda hafifliği ve sağladığı destekle fark yaratan Crocslar içinde çok satan klasik serisinin modeli 1000 TL altı fiyatıyla karşınızda! Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirime giren bu modeli sizin için inceledik.

Fiyatı 999 TL'ye düştü! Crocs'un çok satan terliği kısa süreliğine indirimde

Crocs rahatlığıyla bir kez tanışan ondan asla vazgeçemiyor. Hafif, rahat, konforlu, kolay temizlenebilen yapısıyla yediden yetmişe herkesin favorisi olan Crocs terliklerle siz de tanışmak isterseniz, bugün doğru gün! Çünkü Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında Crocslarda kaçırılmayacak bir indirim başladı. Sizin için 1000 TL altı fiyatıyla öne çıkan çok satan o modeli bulduk. İşte detaylar...

Çok satanlar listeside: Crocs Classic Atmosphere Sandalet, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-09-02T141827.062

Crocs'un en popüler ve ikonik sandalet modellerinden biri olan Crocs Classic Atmosphere Sandalet; hafif, rahat ve dayanıklı Croslite™ malzemesinden üretilir. Ayaklarınızı desteklemek için yastıklama sağlar ve kaymaz tabanıyla güvenli bir adım sunar. Hem erkekler hem de kadınlar için unisex olarak tasarlanmıştır. Su geçirmez ve kolay temizlenebilir özelliklere sahiptir. Crocs Classic serisi, rahat ve trendy bir görünüm arayan kişiler için ideal bir tercihtir. Her sezon farklı renk ve desen seçenekleriyle mevcut olan bu serinin geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha önce replika olarak pek çok modelini kullandım, o sebeble duruma hakimim. Fiyat uygun olduğu için orijinal almaya karar verdim. Malzeme kalitesi, rahatlık olarak gerçekten replika ile mukayese edilemez. Bir mucize beklemeyin tabii ki ama kaliteli olduğunu hissediyorsunuz."

  • "Ergonomik, çok kaliteli malzeme."

  • "Orijinal ürün. Şiddetle tavsiye edilir."
Ürünü İncele

Bu içerik 2 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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