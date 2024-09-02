Philips'in çok satan tüy temizleme makinesi indirime girdi

Kıyafetlerinizdeki istenmeyen tüyler sizi rahatsız mı ediyor? Yeni gibi yumuşacık kazaklarınız ve battaniyeleriniz bir anda tüylenerek eski mi görünüyor? Evet! Tüyler, en sevdiğiniz kazakları bile eskitilmiş bir görünüme sokabilir. Peki, kıyafetlerinizdeki bu istenmeyen tüylerden kolayca ve etkili bir şekilde kurtulabileceğinizi söylesek? Giysilerinizin ömrünü uzatacak ve onları ilk günkü gibi göstermenizi sağlayacak etkili bir çözüm var: Philips GC026/80 Tüy Temizleme Makinesi! Özel tasarımı sayesinde kıyafetlerinizdeki tüyleri kolayca ve hızlı bir şekilde temizlemenizi sağlıyor. Böylece kıyafetleriniz her zaman yeni gibi görünüyor. Güçlü motoru ve özel tasarlanmış başlığı sayesinde kumaşlarınızı zarar vermeden derinlemesine temizliyor. Büyük ve kolay temizlenebilir tüy haznesi sayesinde tek seferde tüm tüyleri topluyor ve farklı kumaş türlerine uygun ayar seçenekleri sayesinde en hassas kumaşlarda bile güvenli kullanım sağlıyor. Üstelik bugüne özel Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirime girdi. Tüy toplayıcı bir cihaz satın alma niyetiniz varsa Philips GC026/80 Tüy Temizleme Makinesi özelliklerini incelemeden geçmeyin...

Philips GC026/80 Tüy Temizleme Makinesi

Öne çıkan özellikleri

Neredeyse tüm kumaşlarla uyumludur! Kaşmir, yün, flanel, sentetik elyaf ve pamuk gibi birçok farklı kumaşta etkili bir şekilde kullanılabilir.

Etkili tüy giderme için yüksek performanslı bir motora sahip ürün, giysilerinizdeki tüy topaklarını hızlıca temizler.

Tek seferde daha geniş bir alanı temizleyebilen geniş bıçak yüzeyi, giysilerinizi zahmetsizce yeni bir görünüme kavuşturur.

Bıçaklar, dakikada 8800 defaya kadar dönerek kumaş tüylerini etkili ve hızlı bir şekilde giderir.

Kolayca çıkarılabilir ve boşaltılabilir tüy haznesi sayesinde temizlenen tüylerin toplandığı hazne kolaylıkla çıkarılıp boşaltılabilir.

Özel tasarım tıraş başlığı, farklı boyutlardaki tüy topaklarını etkili bir şekilde giderebilmek için 3 farklı delik boyutuna sahip kafes içerir.

En hassas giysilerde bile güvenle kullanılabilen yükseklik ayarlama kapağı, tüy topaklarını kumaşa zarar vermeden temizler.

Cihazı kullandıktan sonra temizlemek için kolaylık sağlayan bir temizleme fırçası mevcuttur.

Ürünle birlikte 2 adet Philips AA pil ve temizleme fırçası da teslim edilir, böylece cihazınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

"Tam beklediğim şekilde tüylenmiş veya tiftiklenmiş ürünleri gayet başarılı ve hızlı bir şekilde temizledi. Eski görünümüne döndü."

"Evdeki pamuklanmış kıyafetlerimi temizledim, çok hızlı bir şekilde temizledi ve gayet güzel bir sonuç verdi."

"Ürün 2 adet Philips pil ile özenli bi paketleme ile gönderildi. Hemen denedim. Müthiş bir şey! Keçe terliklerim yeni alınmış gibi oldu."

"Hızlı ve özenli kargolama için Amazon’a teşekkürler. Ürün 2 adet pil ile çalışıyor ve piller kutu içerisinde mevcut. Kazak üzerindeki tüylenmeler ve topaklanmaları güzel şekilde temizledi. Ürünü herkese tavsiye ediyorum."

Bu içerik 2 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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