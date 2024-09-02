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Fiyatı 1665TL'ye düştü! Adidas'ın hafif ve konforlu Swift Run ayakkabısı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
02.09.2024 16:30
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Günlük yaşamın koşuşturmacasında hem rahat etmek hem de tarzınızı yansıtmak ister misiniz? O halde ayağınıza tam oturacak, her adımda konfor sunacak bir ayakkabıya ihtiyacınız var. Adidas SWIFT RUN 23 Spor Ayakkabı ile tanışın! Üstelik şimdi Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde...

Fiyatı 1665TL'ye düştü! Adidas'ın hafif ve konforlu Swift Run ayakkabısı indirimde

Hem şık görünmek hem de gün boyu rahat etmek ister misiniz? Günlük stilinizi spor bir dokunuşla tamamlamak istiyorsanız Adidas SWIFT RUN 23 Spor Ayakkabı tam size göre! Yumuşak örgü üst yapısıyla ayağınıza adeta bir çorap gibi sarılan bu ayakkabı, gün boyu sürecek konfor sunuyor. Üstelik şu anda Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında şimdi 804 TL indirimle satışta! İşte detaylar...

Adidas Swift Run 23 Unisex Spor Ayakkabı

Adidas Swift Run 23

Adidas Swift Run 23, günlük hayatın koşturmacasında hem şık görünmek hem de ayaklarınızı rahat ettirmek isteyenler için ideal bir seçenek. Yumuşak, çorap gibi saran örgü üst kısmı sayesinde ayağınıza ikinci bir cilt gibi oturuyor ve iç kısmındaki Bounce yastıklama teknolojisi her adımda size yardımcı oluyor. Spor ayakkabının en dikkat çekici özelliklerinden biri, sürdürülebilir olması. Üst kısmı en az %50'si geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olan ayakkabı, çevreye de duyarlı bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aşırı rahat ve çok şık. Eşim "son yıllarda giydiğim en rahat ayakkabı" dedi. Beden tam."

  • "Ayakkabı gayet rahat ."

  • "Hem görüntüsü hem de rahatlığından memnunum. Hatta beyaz rengini de aldım."
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Bu içerik 2 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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