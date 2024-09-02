Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Övgüler toplayan Anker kulaklıkta fırsat zamanı

"iPhone 13 Pro ile birlikte kullanıyorum. Dışarıdan gelen sesleri engellemekte ya da onları almakta başarılı. Uygulaması üzerinde kullanılan ekolayzırda güzel çalışıyor. Kapağı açtığınız an direkt iPhone'a dahi bağlanıyor eğer merak ediyorsanız. Şu anlık bir sorunum yok kendisi ile. Kulakta da rahat duruyor kutu içeriğinde 3-4 çeşit kulak bedeninize göre kullanabileceğiz silikon mevcut. Bana kulaklık soran olacak kişilere direk tavsiye ederim."