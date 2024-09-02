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Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Övgüler toplayan Anker kulaklıkta fırsat zamanı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
02.09.2024 16:56
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Yüksek ses kalitesi, aktif gürültü engelleme özelliği, suya dayanıklılık ve kesintisiz müzik çalma özelliğiyle kullanıcılarından tam not almayı başaran Anker Soundcore Life Note 3 Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirime girdi. Keşfetmek için acele edin, işte detaylar!

Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Övgüler toplayan Anker kulaklıkta fırsat zamanı

Spor yaparken, yağmurlu havalarda veya terlediğinizde "Kulaklığım ıslanacak!" diye dert etmeniz artık gerek yok. Suya dayanıklı kulaklıklar sayesinde müzik dinlemek, telefon görüşmesi yapmak kesintisiz ve daha keyifli bir hal alıyor. Hem suya dayanıklı hem uzun saatlerde kesintisiz çalma özelliği buluna hem de gürültü engelleyici özelliğiyle öne çıkan bir kulaklık arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Anker'in kullanıcılarından tam not alan Soundcore Life Note 3 Bluetooh Kulaklık'ı kısa süreliğine 695 TL indirimle satışta. Detaylar, aşağıda sizi bekliyor.

Anker Soundcore Life Note 3 Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, Siyah

Adsız tasarım - 2024-09-02T160830.797

  • Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde dış sesleri engeller ve daha berrak bir ses deneyimi sunar.
  • IPX5 suya dayanıklı tasarımı sayesinde ter ve suya karşı dayanıklıdır, spor esnasında rahatlıkla kullanılabilir.
  • 8 saat kesintisiz müzik çalma süresi sunar, şarj kutusu ile birlikte toplamda 32 saatlik kullanım imkanı sağlar.
  • Dokunmatik kontrolleri ile kolayca müzik çalma, durdurma, arama yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
  • Bluetooth 5.0 teknolojisi ile hızlı ve stabil bir bağlantı sağlar.
  • CVC 8.0 gürültü engelleme teknolojisi sayesinde net ve yüksek kalitede ses iletişimi sağlar.
  • Entegre mikrofonu sayesinde eller serbest görüşmeler yapabilirsiniz.
  • Ergonomik tasarımı ve farklı kulak uçları seçenekleri ile rahat bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "iPhone 13 Pro ile birlikte kullanıyorum. Dışarıdan gelen sesleri engellemekte ya da onları almakta başarılı. Uygulaması üzerinde kullanılan ekolayzırda güzel çalışıyor. Kapağı açtığınız an direkt iPhone'a dahi bağlanıyor eğer merak ediyorsanız. Şu anlık bir sorunum yok kendisi ile. Kulakta da rahat duruyor kutu içeriğinde 3-4 çeşit kulak bedeninize göre kullanabileceğiz silikon mevcut. Bana kulaklık soran olacak kişilere direk tavsiye ederim."

  • "Çok memnunum. Uygulama ile kullanımı hem kolay, hem de çok iyi."

  • "Ürün fiyatının karşılığını fazlasıyla hak ediyor. Ses kalitesi, bas düzeyi ve ses yalıtımı fazlasıyla yeterli. Şarjı uzun süre gidiyor. Üründen gayet memnun kaldım, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 2 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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