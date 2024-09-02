Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Övgüler toplayan Anker kulaklıkta fırsat zamanı

Spor yaparken, yağmurlu havalarda veya terlediğinizde "Kulaklığım ıslanacak!" diye dert etmeniz artık gerek yok. Suya dayanıklı kulaklıklar sayesinde müzik dinlemek, telefon görüşmesi yapmak kesintisiz ve daha keyifli bir hal alıyor. Hem suya dayanıklı hem uzun saatlerde kesintisiz çalma özelliği buluna hem de gürültü engelleyici özelliğiyle öne çıkan bir kulaklık arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Anker'in kullanıcılarından tam not alan Soundcore Life Note 3 Bluetooh Kulaklık'ı kısa süreliğine 695 TL indirimle satışta. Detaylar, aşağıda sizi bekliyor.
Kullanıcılar ne diyor?
"iPhone 13 Pro ile birlikte kullanıyorum. Dışarıdan gelen sesleri engellemekte ya da onları almakta başarılı. Uygulaması üzerinde kullanılan ekolayzırda güzel çalışıyor. Kapağı açtığınız an direkt iPhone'a dahi bağlanıyor eğer merak ediyorsanız. Şu anlık bir sorunum yok kendisi ile. Kulakta da rahat duruyor kutu içeriğinde 3-4 çeşit kulak bedeninize göre kullanabileceğiz silikon mevcut. Bana kulaklık soran olacak kişilere direk tavsiye ederim."
"Çok memnunum. Uygulama ile kullanımı hem kolay, hem de çok iyi."
Bu içerik 2 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.