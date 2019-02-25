Şarkıcı Ege'den samimi itiraf: Battım! Birikimim gitti

Kanal D'deki '2. Sayfa 'programına şarkıcı Ege konuk oldu. Bir dönem müziğe ara verip, zeytinyağı işine giren Ege yaşadığı trajikomik hikayeyi canlı yayında anlattı.

İşte Ege'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Ben zeytinyağı işine girdim ve battım. Baktım bir süre sonra üç ayda zeytinyağından kazanacağım parayı bir gecede sahneden kazanıyorum kendi kendime 'Ne uğraşıyorsun?' dedim, bıraktım.

'ÇOK BÜYÜK PARALAR BATIRDIM'

Ama önemli iki ders aldım. Birincisi Türkiye'de zeytinyağını en iyi bilenlerdenim… İkincisi aldığım en önemli ders 'bildiğin işi yap' oldu. Çok büyük paralar batırdım, bütün birikimim gitti.

Benim hayata yeniden başlayabilmek gibi bir özelliğim var. Buna alışık olduğum için zor olmadı toparlanmam. Üç yıl sadece zeytinyağı işiyle uğraştım. Konser vermek yerine bu iş için fuarlara gittim yeni şeyler öğrendim.

Bu olayın üzerinden 4-5 yıl geçti. Bırakmamdaki en önemli neden de şudur: Çok önemli bir kurumdan 5 bin şişe sipariş geldi. Bizim ürünler de öyle ucuz değil 55 euro falan… Alıcılarla bir toplantı yaptık. Ben başladım anlatmaya, 'üç bin yıllık şişeler 55 saate yapılıyor, ürünümüz 8 ayrı işlemden geçiyor, organik sertifikaları var' dedim.