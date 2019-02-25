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Şarkıcı Ege'den samimi itiraf: Battım! Birikimim gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Pop yıldızı Ege yatırım yaptığı zeytinyağı işinde nasıl battığını Kanal D’deki 2. Sayfa’da anlattı. Müziğe ara verdiği dönemde yaşadıklarını anlatan Ege, “Bütün birikimim gitti” dedi.

Kanal D'deki '2. Sayfa 'programına şarkıcı Ege konuk oldu. Bir dönem müziğe ara verip, zeytinyağı işine giren Ege yaşadığı trajikomik hikayeyi canlı yayında anlattı.

İşte Ege'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Ben zeytinyağı işine girdim ve battım. Baktım bir süre sonra üç ayda zeytinyağından kazanacağım parayı bir gecede sahneden kazanıyorum kendi kendime 'Ne uğraşıyorsun?' dedim, bıraktım.

'ÇOK BÜYÜK PARALAR BATIRDIM'

Ama önemli iki ders aldım. Birincisi Türkiye'de zeytinyağını en iyi bilenlerdenim… İkincisi aldığım en önemli ders 'bildiğin işi yap' oldu. Çok büyük paralar batırdım, bütün birikimim gitti.

Benim hayata yeniden başlayabilmek gibi bir özelliğim var. Buna alışık olduğum için zor olmadı toparlanmam. Üç yıl sadece zeytinyağı işiyle uğraştım. Konser vermek yerine bu iş için fuarlara gittim yeni şeyler öğrendim.

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Bu olayın üzerinden 4-5 yıl geçti. Bırakmamdaki en önemli neden de şudur: Çok önemli bir kurumdan 5 bin şişe sipariş geldi. Bizim ürünler de öyle ucuz değil 55 euro falan… Alıcılarla bir toplantı yaptık. Ben başladım anlatmaya, 'üç bin yıllık şişeler 55 saate yapılıyor, ürünümüz 8 ayrı işlemden geçiyor, organik sertifikaları var' dedim.

Onlar bayıldılar keyiften, en son darbeyi de 'bunlar da size hediyem olsun' dedim. Zeytinyağı verdim.

RESİM ÇEKTİRMEYE ÇAĞIRMIŞLAR

Ben 'satacağım ve bütün yatırdığım parayı çıkaracağım' diye düşündüm. Masadan tam kalkarken hanımefendi dedi ki müdüre 'Bir ricamız olacak resim çekilebilir miyiz?' ben 'Anlamadım' dedim. Tekrar 'Resim çekilebilir miyiz?' dedi.

Sonra başladık resim çekilmeye… Neyse toplantı bitti aşağı indim yardımcım 'Nasıl geçti?' diye sordu. Ben de 'Çok güzel geçti' dedim. 'Sattık mı?' diye sordu. 'Yok resim çektirmeye çağırmışlar' dedim.

Hakikaten de öyle oldu. Ürünleri almadılar. Ben anlattım anlattım, yarım saat de resim çekildik, hayranım çıktı gelenler… O gün kendime 'bildiğin işi yap' dedim ve bıraktım."

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