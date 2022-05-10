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Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz! "Hayallerim yıkıldı"

10.05.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettiren Elanur Pat, erkek arkadaşıyla dudak dudağa verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. O poza takipçileri çok sayıda yorum yaptı.

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz! "Hayallerim yıkıldı"

Exatlon Challenge ile tanınan Elanur Pat, müzik piyasasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Elanur, korkusuz pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

ELANUR SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Elanur, erkek arkadaşıyla dudak dudağa paylaşım yaptı.

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz!

Paylaşımda, Elanur Pat'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz!

Elanur'un hayranları o poza, "Hayallerim yıkıldı", "Bu post beni üzer" gibi espirili yorumlar yaptı.

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz!

30 Aralık 2000 doğumlu 22 yaşındaki Elanur Pat cesur pozlarıyla sosyal medyada adından sık sık söz ettiriyor.

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz!

"Bela" isimli şarkısıyla müzik dünyasına atan Pat, geçiğimiz günlerde bikinili pozuyla 182 bin beğeni almıştı.

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz!

İşte Elanur Pat'ın birbirinden cesur Instagram pozları...

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz!

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz!

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz!

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz!

Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz!


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