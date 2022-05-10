Şarkıcı Elanur'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz! "Hayallerim yıkıldı"

Exatlon Challenge ile tanınan Elanur Pat, müzik piyasasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Elanur, korkusuz pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

ELANUR SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Elanur, erkek arkadaşıyla dudak dudağa paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Elanur Pat'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Elanur'un hayranları o poza, "Hayallerim yıkıldı", "Bu post beni üzer" gibi espirili yorumlar yaptı.

30 Aralık 2000 doğumlu 22 yaşındaki Elanur Pat cesur pozlarıyla sosyal medyada adından sık sık söz ettiriyor.

"Bela" isimli şarkısıyla müzik dünyasına atan Pat, geçiğimiz günlerde bikinili pozuyla 182 bin beğeni almıştı.

İşte Elanur Pat'ın birbirinden cesur Instagram pozları...



