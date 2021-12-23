Şarkıcı Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz kaç yaşında ve neden öldü?

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenilen müzisyen Faruk Tınaz, bugün İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FARUK TINAZ KİMDİR?

6 Haziran 1956 doğumlu Faruk Tınaz 65 yaşında hayatını kaybetti. Faruk Tınaz sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazandı ve TRT'de görev aldı. Ankara'da başladığı sahne hayatını istanbul'da sürdürdü. 1973 yılında Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Ardından aralarına Asım Ekren katıldı.

FARUK TINAZ'IN ALBÜMLERİ