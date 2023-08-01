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Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo'yu görenler çok şaşırdı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! 'Hangisi Fedon?'

01.08.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Sevilen şarkıcının oğlu Theo Kalyoncu'yu görenler kısa süreli bir şok yaşadı. 76 yaşındaki şarkıcı Fedon sosyal medya hesabından oğlu ile çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler ise inanamadı.

Yaz gecelerinin efsanesi, taverna müziğinin sevilen ismi Fedon sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Theo Kalyoncu ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin oğlu ile benzerlikleri herkesi şaşırttı. Saçlarından tarzlarına kadar bire bir aynı olan Fedon ile oğlu Theo'nun benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Fedon son olarak beyazlar içinde çekildikleri aile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, "Abi-kardeş gibiler!", "Fedon Bey yanınızdaki ikiziniz mi?" , "Hangisi Fedon?" ve "Babasının kopyası gibi!" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Fedon'un, Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu var.

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Fedon, 19 Ağustos 1946'da İstanbul'da doğdu. Babası Rum, annesi Ermenidir. Dayısı Yeşilçam oyuncusu Nubar Terziyan'dır. Dedesi Kleanti Kalyoncu, Çanakkale Savaşı'nda yaşamını yitirmiştir.

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1962 yılında Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktı. 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı.

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1987'de Zorba Taverna'yı açtı. 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı. TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu.

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