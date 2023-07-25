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Şarkıcı Hatice'nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı! ''Adeta bambaşka biri''

25.07.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Hatice, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şoke etti. Sayısız kez estetik operasyon yaptırdığı bilinen Hatice'nin estetiksiz hali ortaya çıktı. Ünlü ismin eski halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Şarkıcı Hatice'nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı! ''Adeta bambaşka biri''

İddialı seçimleri, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son yıllardaki değişimiyle çok konuşulan Hatice'nin estetiksiz hali ortaya çıktı. Hatice'nin değişimi herkesi şoke etti.

1990'lı yılların başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza giren Hatice, o zamanki hareketli halleri ve kendine has uslubuyla çok sevilmişti.
Küçük yaşlardan beri şarkı söyleyen Hatice, esas çıkışını Fidayda isimli şarkısıyla yakaladı.

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Yayınlandığı dönemde en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan 'Fidayda' Hatice'ye, 2000 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülünü kazandırmıştı.

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

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İlk çıkış yaptığı zamanlar daha çok halk müziği tarzında şarkılar söyleyen Hatice, zamanla bambaşka birine dönüştü.

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Giyiniş ve şarkı tarzını da değiştiren Hatice, geçirdiği estetik operasyonlarla da adından söz ettirmeye başladı.

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Dudaklarını, burnunu, dişlerini ve göğüslerini yaptıran, kaşlarını ise kaldırtan Hatice, yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu.

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Ünlü şarkıcının estetiksiz haline sosyal medyada; 'Bambaşka biri olmuş', 'Tanıyamadım', 'Estetiğin gücü' gibi yorumlar yapıldı.

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