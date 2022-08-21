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Şarkıcı İrem Derici kan ter içinde kaldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

21.08.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak bu akşam Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Derici, konser sonrası Instagram hesabında hikayeler kısmında yaptığı paylaşımlarla sahnede sırılsıklam terlediğini anlattı.

Şarkıcı İrem Derici kan ter içinde kaldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

İrem Derici Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri. Son olarak paylaştığı videolar ile kan ter içinde kaldığını gösteren Derici, takipçilerini şaşırttı.

2 SAAT DUŞ ALSAM ANCAK PAKLANIRIM

Antalya konseinde havanın sıcaklığıyla beraber sırılsıklam olan Derici sahnede zor anlar yaşadı.

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Konser sonrası halini paylaşan Derici "Ben 2'ye kadar duş alsam ancak paklanırım. Arkadaşlar o kadar her şeye bedel ki çok eğlendim müthiş bir konserdi" sözlerini kullandı.

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O hallerini Instagram'da paylaşan birine ise şu sözleri kullandı; "Allah sesime zeval vermesin, ter dediğin nedir kurur. KURUMADI"

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İrem Derici'nin sosyal medya pozları;

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Anahtar Kelimeler:
antalya İrem Derici
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