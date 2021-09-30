Şarkıcı İzel’in yüzündeki izler nasıl oldu? İzel'in yüzüne ne oldu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sanat camiasını da derinden yaraladı. Yara alan isimlerden biri de İzel oldu. Arabasını satan şarkıcı, “2 aylık param kaldı” demişti. İzel’in verdiği röportajda son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Instagram’da paylaşımlar yapan İzel’e hayranları da yorumlarda “yıllar acımamış abla” demeden edemedi. Öte yandan yüzündeki izler merak edilen İzel, geçmişte verdiği bir röportajda bu izlerin sebebini açıklamış…

İZEL’İN SON HALİ ŞAŞIRTTI

52 yaşına giren şarkıcı İzel’in son hali görenleri şaşırttı. Aldığı kilolarla eski halinden eser kalmayan güzel şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı. Verdiği bir röportajda arabasını sattığını ve 2 aylık parası kaldığını söyleyen şarkıcı durumu şöyle ifade etti: İzel, "Bir buçuk yıldır sahneye çıkmıyorum ekonomik sıkıntılar ben de yaşadım. Benim tabii ekstra durumlar oldu. Önce babamın sonra üç yıl süren annemin rahatsızlığı ve benim rahatsızlığım oldu. Bunlar çok bütçeli şeyler helali hoş olsun. Bir birikimim vardı ama bu dönemde hepsi gitti" şeklinde konuştu.

İşte İzel’in son hali…

İZEL’İN YÜZÜNDEKİ İZLER NASIL OLDU?

İzel verdiği bir röportajda yüzündeki izlerin bir gecede olduğunu söyleyerek yaşadığı acıyı şöyle anlattı: “Sevgilimi en yakın kız arkadaşımla öpüşürken yakaladım. İkisini öyle görünce hiçbir şey diyemedim. Sadece 'Kolay gelsin' dedim çıktım. O gün büyük üzüntü yaşadım. Hem en yakın arkadaşımı hem de sevgilimi kaybettim. Ben öfkemi dillendirebilen biri değilimdir, içime atarım. O gün de bir şey diyemedim. Akşam yattım sabah kalktığımda cildim bu haldeydi. Önce kızamık olduğumu sandım, sonra doktora gittim, doktora stresten olduğunu söyledi. Allah'tan başka bir hastalık olmadı. Sadece yüzümle kurtuldum. 2 kez operasyon geçirdim, ama artık bir şey yaptırmayacağım”

İZEL ÇELİKÖZ KİMDİR?

29 Nisan 1969'da doğan İzel Çeliköz, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. İlk olarak Neco'ya vokalistlik yapan başarılı sanatçı, Burak Kut, Ercan Saatçi, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve Seden Gürel'le beraber seslendirdiği ve müziğini yaptığı Biz Hep Böyleyiz şarkısıyla birincilik ödülüne sahip olmuştur.

1991 yılının sonlarına doğru Çelik ve Ercan ile müzik kariyerine devam eden İzel, bir süre müzik defterini kapatsa da müzisyen dostlarının ısrarıyla sektöre geri dönmüştür. 16 dalda ödül alan İzel, en son "Aşk En Büyüktür Her Zaman" albümünü çıkarmıştır.



