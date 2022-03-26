Şarkıcı Kader kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kader neden cezaevine girdi? Evli mi?

Kader, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu oldu. Ünlü şarkıcı, 26 Mart 2022 Cumartesi (bugün) Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Kader kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kader şarkıları nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ŞARKICI KADER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kader sahne adını kullanan ünlü şarkıcı Kader Çetintürk 1979, İstanbul'da dünyaya geldi.

Kader, müziğe henüz 8 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı.

13 yaşına kadar düğün salonlarında şarkı söylemeyi sürdüren Kader Çetintürk 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU KADER NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Hasan Heybetli'nin “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçundan yargılandığı davaya ismi karışmış olan ve uzun süre cezaevinde kalan Kader, yeni bir hayat kurmaya çalışmakta. O davada kendini "Kaset çıkarmam konusunda bana yardım edebileceği düşündüğüm için görüşmeye gitmiştim, o sırada gözaltına alındım" diye savunan şarkıcı, sonunda hayalindeki albüme olmasa da single hayaline kavuşmuş oldu.

Davaya adı karışan Kader uzun süre cezaevinde kaldı. Daha sonra özgürlüğüne kavuştuktan sonra ara verdiği müzik dünyasına geri döndü. Çocuk şarkıcı olarak kariyerine başlamış olan Kader, şarkıcılığı sürdürmekte. Şu sıralar Almanya'da yaşayan Kader, zaman zaman ülkedeki Türk dinleyicilere yönelik turnelere de çıkmakta.

ŞARKICI KADER'İN ŞARKI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)

Sabret Güleceğiz Yakında (1995)

Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)

İnsan Olmak Kolay Değil (1997)

Adamım (1999)

Kader 2001 (2001)

Sana Kimse Dokunmasın (2003)

İllaki Kader (2008)

Aşk Hatırası (2012)

