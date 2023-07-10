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Şarkıcı Nez TikTok'a iddialı dansı ve kıyafetiyle giriş yaptı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

10.07.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından olan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nez TikTok'a dansıyla giriş yaptı. Şarkıcı Nez'in iddialı kıyafeti ve dans ederken iç çamaşırının görünmesini umursamaması sosyal medyada gündem oldu.

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Nez, TikTok'a girdi.

2002 yılında çıkardığı albümdeki 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Nez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sahne performansıyla hayranlarından beğeni alan Nez TikTok'a girince ikonikleşen dansını da yapmadan duramadı.

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Derin yırtmacı ve dekoltesiyle dans eden Nez, iç çamaşırının görünmesini umursamadan kendinden geçti. Nez'e hayranları "Kraliçe" yorumları yağdırdı.

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Ünlü isim daha önce katıldığı bir yayında cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerin sinema salonu olduğunu söylemiş ve "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem" diyerek gündem olmuştu.


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