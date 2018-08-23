Şarkıcı Simge derin dekoltesiyle dikkat çekti

Sahne performansı ve repertuvarı ile izleyenlere müzik ziyafeti yaşatan Simge, uzun zamandır çok sevdiği Çeşme’ye gelemediğini dile getirerek sahnedeki enerjisiyle bayram coşkusu yaşattı.

SİMGE BAYRAMI ÇEŞME’DE ŞARKILARIYLA KUTLADI!

Simge'nin seksi sahne kostüümü dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Gülşah Saraçoğlu tasarımı derin dekolteli kıyafeti ile göz dolduran başarılı sanatçı, bayramın barış ve mutluluk getirmesini dileyerek, herkesin bayramını kutladı.

ÖNCE İŞ SONRA TATİL

Konser öncesi magazin mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge; Bayramdan hemen sonra Ben Bazen albümünde yer alan Sezen Aksu ve Sibel Algan imzalı 'Öpücem' şarkısını kliplendireceğini, çekimler tamamlandıktan sonra henüz yapamadığı yaz tatiline çıkacağını iletti.

