Şarkıcı ve manken Ece Gürsel annesiyle pozlarını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı: "Kimse inanmaz anne-kız"

Ece Gürsel yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Manken'in paylaşımları çok konuşuluyor.

Gürsel, bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından annesiyle olan pozunu "Klass gecesinden, annem ve ben… Maşallah diyelim güzel anneme" notuyla paylaştı.

"MODEL GİBİ"

Annesinin güzelliği dikkat çekerken söz konusu paylaşımla ilgili mankenin takipçilerinden yorum yağdı.

Gürsel'in paylaşımına, "Yok artık", "Model gibi", "Kimse inanmaz anne-kız", "Annesi de kendisi de aşırı güzel" gibi yorumlar yapıldı.





