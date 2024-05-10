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Şarkıcı ve manken Ece Gürsel annesiyle pozlarını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı: "Kimse inanmaz anne-kız"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 10:02
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Manken ve şarkıcı Ece Gürsel, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla ve özel hayatıyla ara ara gündeme geliyor. Gürsel, bu kez Instagram hesabından paylaştığı son pozla gündeme geldi. Gürsel, annesiyle olan pozlarını paylaştı. Manken'in annesini görenler " Model gibi" gibi yorumlar yaptı.

Şarkıcı ve manken Ece Gürsel annesiyle pozlarını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı: "Kimse inanmaz anne-kız"

Ece Gürsel yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Manken'in paylaşımları çok konuşuluyor.

Gürsel, bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından annesiyle olan pozunu "Klass gecesinden, annem ve ben… Maşallah diyelim güzel anneme" notuyla paylaştı.

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"MODEL GİBİ"

Annesinin güzelliği dikkat çekerken söz konusu paylaşımla ilgili mankenin takipçilerinden yorum yağdı.

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Gürsel'in paylaşımına, "Yok artık", "Model gibi", "Kimse inanmaz anne-kız", "Annesi de kendisi de aşırı güzel" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Ece Gürsel Manken
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