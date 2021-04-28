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  4. Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık

Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık

28.04.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

70 ve 80'li yıllara damgasını vuran Yeliz, bilinmeyenlerini anlattı. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, Özcan Deniz ile yaşadığı aşk hakkında da çarpıcı itiraflarda bulundu. Yeliz, ayrılık sonrası zor günler geçirdiğini söyledi.

Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık

Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden olan Yeliz, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başladığını söyleyen şarkıcı, evliliklerinde yaşadığı şiddet olaylarını ve geçirdiği zor günleri anlattı. Annesine söylediği bir yalan sonrası şöhret kapılarının aralandığını belirten müzisyen, 12 gün aşk yaşadığı Özcan Deniz hakkında da çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

  • Nilüfer ile okul arkadaşıydık. Öğlen aralarında şarkı söylerdi. O zamanlar benim aklım hostes olup, uçmaktaydı. Sesimin güzel olduğunun farkında değildim. Sonra Nilüfer mezun olup, gitti. Sonra Nilüfer'in 'Dünya Dönüyor' şarkısı çıktı. Bir baktım sonra ben de onun gibi söylüyorum. Nilüfer'i aradım. 'Ben de şarkı söylemek istiyorum' dedim. Bana bir plakçının telefonunu verdi ve randevu aldım. Ben hayatımın ilk ve son yalanımı söyledim. 'Anne bana plak şirketinden teklif geldi' dedim. O zamanlar 15 yaşındaydım. Nilüfer ile hala çok sık görüşürüz...

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"İLK PARAMLA MEZARLIK ALDIM"

  • Kazandığım ilk parayla Aşiyan Mezarlığı'ndan yer aldım. Babaannemi kaybetmiştim küçükken... Biz de doğma büyüme Bebekliyiz. Babaanem de Aşiyan'da gömülü. Yahya Kemal Beyatlı'nın yanında şahane bir mezarlığım var. Kimsenin aklına gelmez ama doğru bir şey yapmışım herhalde. Şu anki aklım olsa umurumda olmaz.

  • Paranın kıymetini hiç bilmem ama bir erkeğe asla para yedirmedim, yedirmem de... Yanlış ve hatalı evliliklerden maddi kayıplarla çıktım.
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"HAKKIMI YEDİLER"

  • 'Kim bilir?' şarkısını ben yaptım. Kibariye'nin değildi... Ancak televizyonda ilk olarak Kibariye okuyunca şarkı ona mal oldu.

  • Plakçılar çok hakkımı yedi. Paramı vermediler, altın plaklarımı vermediler... Hepsini Allah'a havala ettim.
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"ŞİDDET VE İŞKENCE GÖRDÜM"

  • (Eski okul arkadaşı Ufuk Deveci ile evliliği hakkında) Keşke şimdiki aklım olsaydı. Çok ağır bedeller ödedim. Kadına şiddetin en yükseğini yaşadım. Psikolojik ve fiziksel olarak çok bedeller ödedim. Kendisi normal değil ve yasaklı madde kullanıyordu o zamanlar. Beni bulaştıramadılar. İki evlilik yaptım, ikisi de öyleydi. Şiddet ve işkence gördüm. Şahane bir ailem vardı, bana destek oldular. Anne ve babamın evini kurşunladı. Çalışamamayım diye her şeyimi elimden aldı. Baskı yaptı, iş vermediler bana... Köpeğime bile yemek alamıyordum. Evden dışarı çıkamıyordum. Bu 6,5 senede çok şeyler oldu. Anne-baba lafı dinlemedim. Psikolojik tedavi gördüm. Polise ihbar ettim ve yakalattım, hapise girdi. Boşandıktan sonra da sokağa çıkamaz oldum.

  • İkinci evliliğimde hamile kaldım. Fakat şiddetten dolayı düştü. Şiddet gördüğüm için bebek sahibi olamadım. Yine şiddet gördüm ve darp raporu aldım. O beraberliğim 1,5 yıl kadar sürdü. O da rahmetli oldu.

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    ÖZCAN DENİZ İLE 12 GÜNLÜK BÜYÜK AŞK!

    • Çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. O yeni piyasaya çıkıyordu, şimdiki gibi rahat değildi. Rahmetli Hilmi Topaloğlu da onay vermemişti. Ayrılmak zorunda kaldık. Sonu olmayacağı için bitti. Babamın dizine yatıp 'Çok acı çekiyorum' dedim.

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    Anahtar Kelimeler:
    Özcan Deniz
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