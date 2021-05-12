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Şarkıcı Zara Larsson'dan Filistin mesajı: "Ayağa kalkmalıyız"

12.05.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveçli şarkıcı Zara Larsson, sosyal medya hesabından İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Dünyaca ünlü pop sanatçısı, "Şu anda Filistin'de olan bir utançtır, bir suçtur" dedi.

Şarkıcı Zara Larsson'dan Filistin mesajı: "Ayağa kalkmalıyız"

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken yıldız sanatçı Zara Larsson, "Apartheid ve sivilleri öldüren bir devleti de sorumlu tutmalıyız" diyerek İsrail'in sivil Filistinlere yönelik yaptığı şiddete tepki gösterdi.

23 yaşındaki yıldız isim, şiddete dikkat çekmek için sosyal medyada #freepalestine hashtag'iyle paylaşımda bulundu.

ZARA LARSSON: "AYAĞA KALKMALIYIZ"

Zara Larsson, 6 milyon 300 bin takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi karşıtı şiddete ve tehditlere maruz kalanlar için ayağa kalkmalıyız"

"Ancak aynı zamanda apartheid ve sivilleri öldüren ve ABD doları ile finanse edilen bir devleti sorumlu tutmalıyız."

"Birinin diğerini dışlaması gerekmez. Şu anda Filistin'de olan bir utançtır, bir suçtur"

DAHA ÖNCE ÇİN’E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Zara Larsson, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki olarak Çin teknoloji şirketi Huawei ile reklam anlaşmasını iptal etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Instagram
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