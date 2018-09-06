Şarkıcı Zeynep Dizdar: Milletvekili olsaydım Erdoğan gibi olurdum

Azonceoldu.com'dan Hakan Kanburoğlu'na açıklamalarda bulunan şarkıcı ve besteci Dizdar, "Çok güzel bir ülkeyiz, Türkiye'ye oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez" ifadelerini kullandı.

Siyaseti takip ettiğini söyleyen Dizdar, "Ne oluyor ne bitiyor, yorumluyorum. Bazen kendimi alamıyorum, coşuyorum. Şöyle olmalı, böyle olmalı diye evde bağırıyorum. Politikayla da ilgilenebilirmişim. Ben de adalet duygusu çok fazla acayip adilimdir. Milletvekili olmak isterdim" dedi,

Dizdar, 'Nasıl bir milletvekili olurdun?' sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek göstererek yanıt verdi:

Siyasi gündeme dair https://t.co/pmxHemjb8P'dan @HakanKanburoglu'na açıklamalarda bulunan sanatçı Zeynep Dizdar: 90'larda özgür değildik, bunu ortadan kaldıran Tayyip Erdoğan'dır. Çok güzel bir ülkeyiz,Türkiye'ye oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez. pic.twitter.com/BKYrJWapG0 — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 6 Eylül 2018

'ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ YOKTU, BU DURUMU ERDOĞAN ORTADAN KALDIRDI'

"Tozu dumana kattırırdım, asla bir haksızlık ve hile yapmazdım. Tayyip Erdoğan gibi olurdum. Erdoğan gibi kendi partimi kurardım, kendi güçlerimi ortaya koyardım. Akıllıysan kendi başına gideceksin. Ülkeni seven bir insansan kendi partini kuracaksın aynı cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi."

90'larda her şeyin sığ olduğunu söyleyen Dizdar, şöyle devam etti:

"Özgürlüğümüz çok yoktu. Aman öyle demeyelim böyle olur diye düşünüp her şeyi açıklamazdık. Bu durumu ortadan kaldıran Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi daha özgür konuşuyoruz, ben öyle hissediyorum."