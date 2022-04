Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim? 23 Nisan 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları!

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümünün konukları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Programın bu haftaki konsepti ‘Nükhet Duru Gecesi’ olarak belirlendi. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sibel Can, Hüsnü Şenlendiricive Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Nükhet Duru ve Emre Kınay olacak.

Şarkılar Bizi Söyler'in 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak bölümü için konsept ‘Nükhet Duru Gecesi’ olarak belirlendi. Nükhet Duru ve Emre Kınay'ın konuk olduğu programda müzik şöleni olacak.

NÜKHET DURU KİMDİR?

19 Mayıs 1954 yılında dünyaya gelen Nükhet Duru, 66 yaşındadır. Usta ses sanatçısı Nükhet Duru, Niğdeli'dir. Anne ve babasının boşanmasının ardından büyük bir travma yaşayan Duru, küçük yaşta felç oldu ancak atlattı. Kandilli Kız Lisesi mezunu olan ünlü şarkıcı o yıllarda Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. İlk plağını 1974 yılında dolduran Nükhet Duru, zaman içerisinde Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Nükhet Duru'nun albümleri ve plakları

1974 yılında profesyonel müzik kariyerine başlayan Nükhet Duru'nun albümleri şöyle:

Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların (1975)

Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir (1976)

Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı (1976)

Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş (1977)

Cambaz - Haydi Hayat (1977)

Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu (1977)

Anılar - Güneş (1978)

Dostluğa Davet - Takalar (1978) (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte.)

Portofino - Yıldızlar (1979)

Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle (1983)

Remix-1 (1998)

Remix-2 (1998)

Nükhet Duru '99 (1999)

Durup Dururken (2008)

İlk 2 (2010)

Mavi Düşler (2018)

Bir Nefes Gibi (1976)

Melankoli (1978)

Sevgili Çocuklar (1979)

Nükhet Duru IV (1979)

Nükhet Duru 1981 (1981)

Aşıksam Ne Farkeder? (1982)

Her Şey Yeni (1984)

Sevda (1985)

Nadide (1986)

Çek Halatı Gönlüm (1987)

Benim Yolum (1989)

Aç Gözünü Adamım (1991)

Aman Tanrım! (1992)

Nükhet Duru (1994)

Gümüş (1996)

Mühür (1997)

Cahide - Bu Bir Efsane (1998)

Bana Rağmen (2001)

Muhteşem İkili (2004) (Cenk Eren ile birlikte.)

...Gece Saat On İki (2006)

Tam Zamanında (2012)

Aşkın N Hali (2015)

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında Konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladığı Yüksek Lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.

1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu.

TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı.

2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydınile paylaştı.

2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.

Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosundaEmre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Güneşin Kızları (Haluk) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Firuz) (dizi)

2014 - İnşaat 2 (Ali) (sinema)

2014 - Sil Baştan (Avukat Yiğit Şen)(TV Dizisi)

2014 - Benimle Var Mısın?

2013 - Karınca Kapanı (Boks Antrenörü)

2013 - Güneşi Beklerken

2012 - Ustura Kemal

2011 - Evvel Zaman Hikayesi

2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri

2010 - Sensiz Yaşayamam

2009-2010 - Aile Reisi

2009 - Ah Kalbim

2009 - Güneşi Gördüm

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 - Kurtlar İmparatorluğu

2003 - Okul

2003 - İnşaat (Ömer Vargı)

2006-2008 - İki Aile

2006 - Kamyon

2005 - Seni Çok Özledim

2005 - Sen misin Değil misin?

2005 - Ölümüne Sevdalar

2004 - İstanbul Şahidimdir

2003 - Baba

2003 - Esir Şehrin İnsanları

2002 - Berivan

2001 - Yeditepe İstanbul

1999 - Yüzleşme

1999 - Baba

1999 - Yılan Hikayesi

Ödülleri :

1998 - Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: - Simyacı

2006 - Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet

2004 - 23. İstanbul Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat filmi

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2010 - Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro

2008 - Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro

2007 - Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2006 - Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro

2005 - Sınır : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2005 - Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2002 - İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1998 - Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1997 - Simyacı : Paaulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu

1993 - Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları

1992 - Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu