Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 17 Haziran 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Kanal D'nin sevilen programı bu akşam Kuruçeşme Arena'da konser tadında bir programla depremzedelere destekte bulunacak ve konser konseptiyle ekranlara gelecek. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 17 Haziran Kanal D yayın akışı...
Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta farklı bir konsept yapılacak. Kuruçeşme Arena'da çekilen konser tadında Şarkılar Bizi Söyler, konuksuz ekrana gelecek.
Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun, konser konseptiyle izleyicilere seyir zevki yaşatacak. Sezon finali bölümüyle ekrana gelecek olan sevilen şarkı programının bu akşamki tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.
Şarkılar Bizi Söyler, deprem bölgesine yardım amaçlı düzenlenen sezon finali bölümü Kuruçeşme Açıkhava’da gerçekleştiriliyor.
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)
01:45 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)
03:15 Poyraz Karayel
05:30 Müzik Arası