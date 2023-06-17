Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 17 Haziran 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Kanal D'nin sevilen programı bu akşam Kuruçeşme Arena'da konser tadında bir programla depremzedelere destekte bulunacak ve konser konseptiyle ekranlara gelecek. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 17 Haziran Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta farklı bir konsept yapılacak. Kuruçeşme Arena'da çekilen konser tadında Şarkılar Bizi Söyler, konuksuz ekrana gelecek.

Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun, konser konseptiyle izleyicilere seyir zevki yaşatacak. Sezon finali bölümüyle ekrana gelecek olan sevilen şarkı programının bu akşamki tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Şarkılar Bizi Söyler, deprem bölgesine yardım amaçlı düzenlenen sezon finali bölümü Kuruçeşme Açıkhava’da gerçekleştiriliyor.

17 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)

01:45 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)

03:15 Poyraz Karayel

05:30 Müzik Arası

