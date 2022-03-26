Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 26 Mart Cumartesi konukları kimler oldu? 26 Mart 2022 Cumartesi

Şarkılar Bizi Söyler 26 Mart Cumartesi günü bomba gibi bölümle geliyor. Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın bu haftaki konukları izleyeciler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 26 Mart Cumartesi konukları kimler oldu? Programın 26 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümünün konukları haberimizde.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER? 26 MART 2022 CUMARTESİ

Sibel Can, Hüsnü Şenlendiricive Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Cengiz İmren, Kader ve Cansever'dir.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 26 MART CUMARTESİ KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in 26 Mart Cumartesi günü yayınlanacak bölümü için konsept "Arabesk Şarkılar" olarak belirlendi. Cengiz İmren, Kader ve Cansever'in konuk olduğu programda müzik şöleni olacak.

CENGİZ İMREN KİMDİR?

1974 senesinde Şanlıurfa'da doğan Cengiz İmren, küçük yaşlardan itibaren müziğin içinde yer alıyor. İbrahim Tatlıses'in Birtanem ve Ağlıyorum Kahrımdan isimli şarkılarının bestesi İmren'e aittir. Bu şekilde tanınan ünlü sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1995 senesindeki "İnanamam" albümü ile girmiştir.

2003 yılı Kasım ayında kapkaç ve yankesicilik yaptırmak, haraç toplama suçlarıyla hapse girmiştir. 2008 senesinde çıkan "İşte Cengiz İmren" albümüyle zirveyi yakalayan ünlü isim, 19 yaşına dek Batman'da yaşamış ve daha sonra Hollanda'ya yerleşmiştir. Burada bir evlilik yapan İmren, ardından eşinden boşanmıştır.

Cengiz İmren'in albümleri:

Cengiz İmren'den Mektuplar

Gönül Durmaz

Bi Tanem

Üzgünüm

Galiba

ŞARKICI KADER KİMDİR?

Kader sahne adını kullanan ünlü şarkıcı Kader Çetintürk 1979, İstanbul'da dünyaya geldi.

Kader, müziğe henüz 8 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı.

13 yaşına kadar düğün salonlarında şarkı söylemeyi sürdüren Kader Çetintürk 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu.

Şarkıcı Kader'in Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümü ülke genelinde 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

Kader'in albümleri:

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)

Sabret Güleceğiz Yakında (1995)

Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)

İnsan Olmak Kolay Değil (1997)

Adamım (1999)

Kader 2001 (2001)

Sana Kimse Dokunmasın (2003)

İllaki Kader (2008)

Aşk Hatırası (2012)

CANSEVER KİMDİR?

Makedonya asıllı şarkıcı ve söz yazarı olan Cansever, 8 Temmuz 1967 yılında dünyaya geldi. Şu an 53 yaşında olan ünlü şarkıcı, 1992 senesinden beri güçlü sesi ve popüler şarkılarıyla arabesk müzikte önemli bir isim olarak var olmayı başardı. Cansever gerçek adı da oldukça merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının gerçek adı Dzansever Dalipova’dır. Aynı zamanda Cansever’in gözüne ne oldu sorusunun cevabı da aranıyor. Bilindiği kadarıyla 12 yaşındayken gözüne sopa fırlatılmasından dolayı Cansever’in tek gözünü kaybetti.

Daha çocuk yaşlardayken de müziğe büyük bir ilgi duyan Cansever, ilk albümü olan Kemano Başal E Romengeyi 1992 yılında Makedonya’da çıkardı. Ünlü şarkıcı bu albüm sayesinde önemli bir başarı kazandı. 1997 yılında İbo Show’da Kara Çadır adlı türküyü söyleyerek büyük beğeni kazanan Cansever ilk şarkısı olmasa da Yara Benim, Kara Çadır, Kader, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Derman Ol, Yeni Aşk, Olmaz Olsun, Uzat Bana Ellerini ve Meşhul adlı şarkılarıyla Türkiye’deki kariyerinin adımlarını başarıyla atmaya başladı.

Özellikle 1998 yılında Cemalim adlı türküyü kendi yorumuyla okuması sayesinde büyük bir beğeni topladı. Son olarak 2019 yılında Kobra Murat & Dj Yılmaz ile Havalı Geliyor adlı şarkıyı seslendiren Cansever, yine büyük bir ilgiyle karşılandı. Çukur isimli dizide de yer alan şarkı, Cansever’in bir kez daha hatırlanmasına yardımcı oldu. Cansever'in hastalığı da merak edilenler arasında. 24 yaşındayken bir romatizma çeşidi olan Morbus Behterew nedeniyle iki büklüm olan Cansever, Türkiye'de tedavi olamadığı için 15 sene boyunca bu hastalığı yaşadı. 2007 senesinde ise Almanya'ya gitti ve 2009 yılında Almanya'da ameliyat oldu. Böylece sırtında yük olan kamburluk probleminde kurtuldu.

