MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuğu Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında? Bilal Sonses nereli? Küçük yaşta babasını kaybetmiş!

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuğu Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında? Bilal Sonses nereli? Küçük yaşta babasını kaybetmiş!

20.05.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilal Sonses'in hayatı, Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konukları arasında olduğunun açıklanmasıyla araştırılmaya başlandı. Arabesk tarzda şarkılar söyleyen Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe, Bengü, Ziyet Sali, Tuğçe Kandemir ve Reynmen gibi isimlerle düetleri oldukça beğenilmişti. Kullanıcılar ünlü sanatçının hayatını, kaç yaşında ve vereli olduğunu merak ediyorlar. Peki, Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuğu Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuğu Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında? Bilal Sonses nereli? Küçük yaşta babasını kaybetmiş!

Bilal Sonses, şarkılarının dışında özel hayatıyla da merak edilen ünlülerden oldu. Magazinden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü isim bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak. Babası da kendisi gibi müzisyen olan Bilal Sonses, ilk çıkışını 'İki Kelime' adı şarkısıyla yapmıştır. İşte Bilal Sonses'in bilinmeyen hayatı...

BİLAL SONSES KİMDİR?

28 Ekim 1993 İstanbul Fatih doğumlu Bilal Sonses 28 yaşındadır. Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi mezunu olan Sonses, Düzce Üniversitesi'nde Turizm bölümüne başlamış fakat bitirememiştir. Pop, arabesk, hip hop tarzı şarkılar seslendirmektedir. Ünlü sanatçı, İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım ve diğer birçok şarkısıyla tıklanma rekorları kırdı. Yıldız Tilbe, Reynmen, Bengü, Tuğçe Kandemir, Ziynet Sali gibi isimlerle düet yaptı.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

ANNEANNESİ BÜYÜTMÜŞ

Aslen Adıyamanlı olan Bilal Sonses, babasını çok üçük yaşta trafik kazasında kaybettiğini ve kendisini anneannesinin büyüttüğünü, onun emeğinin kendisinde çok fazla olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Fatih'in Şehremini mahallesinde büyüyen Sonses, doğup büyüdüğü mahallesini sık sık ziyaret ederek paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan sanatçının Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

BİLAL SONSES ŞARKILARI

Öpesim Var
Günahımı Aldın
Küçüğüm
İtiraz
Gel Artık
İnat Keçi (2019)
İçimden Gelmiyor (ft. Bengü) (2019)
Sevme (2019)
Sen Aldırma (ft. Reynmen) (2019)
Neyim Olacaktın? (2019)
Cennetten Çiçek (2019)
Son olarak İki Kelime (2019)
Sende Kaldı Yüreğim (ft. Derya Bedavacı) (2020)
Sonu Gelmez (ft. Seda Tripkolic) (2020)
Yara (ft. Ziynet Sali) (2020)
Görmedim Sen Gibi (2020)
Nefret (2020)
Geç Değil (ft. Rozz Kalliope) (2020)
Sebepsiz Boş Yere (2021)
Hasbelkader
İki Kelime
Yak
İçimdeki Sen
İkimiz de Bilemedik
Dağlar
Geçmişi Araladım
Dön Diyemem
Olmuyor
Başa Sar
Ardından
Şekerparem

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcı Hatice'nin estetiksiz hali görenleri şaşırttı!Şarkıcı Hatice'nin estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
Bikinisini giyip poz verdi! "Sonuçta erkeksin" yorumuna sessiz kalmadıBikinisini giyip poz verdi! "Sonuçta erkeksin" yorumuna sessiz kalmadı
Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim..."Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim..."
Anahtar Kelimeler:
Şarkılar Bizi Söyler Bilal Sonses ünlüler yaşında

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir!

Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir!

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.