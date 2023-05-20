Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuğu Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında? Bilal Sonses nereli? Küçük yaşta babasını kaybetmiş!

Bilal Sonses, şarkılarının dışında özel hayatıyla da merak edilen ünlülerden oldu. Magazinden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü isim bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak. Babası da kendisi gibi müzisyen olan Bilal Sonses, ilk çıkışını 'İki Kelime' adı şarkısıyla yapmıştır. İşte Bilal Sonses'in bilinmeyen hayatı...

BİLAL SONSES KİMDİR?

28 Ekim 1993 İstanbul Fatih doğumlu Bilal Sonses 28 yaşındadır. Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi mezunu olan Sonses, Düzce Üniversitesi'nde Turizm bölümüne başlamış fakat bitirememiştir. Pop, arabesk, hip hop tarzı şarkılar seslendirmektedir. Ünlü sanatçı, İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım ve diğer birçok şarkısıyla tıklanma rekorları kırdı. Yıldız Tilbe, Reynmen, Bengü, Tuğçe Kandemir, Ziynet Sali gibi isimlerle düet yaptı.

ANNEANNESİ BÜYÜTMÜŞ

Aslen Adıyamanlı olan Bilal Sonses, babasını çok üçük yaşta trafik kazasında kaybettiğini ve kendisini anneannesinin büyüttüğünü, onun emeğinin kendisinde çok fazla olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Fatih'in Şehremini mahallesinde büyüyen Sonses, doğup büyüdüğü mahallesini sık sık ziyaret ederek paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan sanatçının Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.

BİLAL SONSES ŞARKILARI

Öpesim Var

Günahımı Aldın

Küçüğüm

İtiraz

Gel Artık

İnat Keçi (2019)

İçimden Gelmiyor (ft. Bengü) (2019)

Sevme (2019)

Sen Aldırma (ft. Reynmen) (2019)

Neyim Olacaktın? (2019)

Cennetten Çiçek (2019)

Son olarak İki Kelime (2019)

Sende Kaldı Yüreğim (ft. Derya Bedavacı) (2020)

Sonu Gelmez (ft. Seda Tripkolic) (2020)

Yara (ft. Ziynet Sali) (2020)

Görmedim Sen Gibi (2020)

Nefret (2020)

Geç Değil (ft. Rozz Kalliope) (2020)

Sebepsiz Boş Yere (2021)

Hasbelkader

İki Kelime

Yak

İçimdeki Sen

İkimiz de Bilemedik

Dağlar

Geçmişi Araladım

Dön Diyemem

Olmuyor

Başa Sar

Ardından

Şekerparem



