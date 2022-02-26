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Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Nasıl ünlü oldu?

26.02.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mahmut Tuncer program öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler'in 26 Şubat Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölüm konuklarından biri olan Mahmut Tuncer programda ses getiren şarkılarını seslendirecek. Peki Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Nasıl ünlü oldu? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mahmut Tuncer'in hayatı ve biyografisi...

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Nasıl ünlü oldu?

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mahmut Tuncer Kanal D'de yayınlanacak olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü türkücü Mahmut Tuncer Şarkılar Bizi Söyler'in 26 Şubat Cumartesi günkü bölümünde şarkılarını seslendirecek. Bu kapsamda Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Nasıl ünlü oldu? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mahmut Tuncer'in hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları kimler?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU MAHMUT TUNCER KİMDİR?

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mahmut Tuncer, şarkıcı, besteci, oyuncu ve sunucudur.

MAHMUT TUNCER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mahmut Tuncer 5 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Mahmut Tuncer Türkmen kökenlidir.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, ailesinin beşinci çocuğudur. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer, Karakeçili aşireti'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede İbrahim Tatlıses'in gelmemesi nedeniyle teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya gelip Mahmut Tuncer ile tanıştı ve ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" dedikten sonra onu Ankara'ya götürdü. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Mahmut Tuncer, 2000'li yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sunmuştur.

Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

MAHMUT TUNCER ŞARKILARI NELERDİR?

Yeter (1980)

Yar Yüreğim Yar (1982)

Sevdim Seni (1983)

Sen Ağlama (Raks) (1987)

Nazlana Nazlana (1991)

Muhtar Emmi (1993)

Milcano (1995)

Meleğim (1997)

Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

Kalbimde Sen (2000)

Kaderim Ağlıyor (2001)

Cenderme (2002)

Hıyriye (2003)

Hediye (2004)

Hasretim (2003)

Bileydim (2006)

Bu Nasıl Sevda (2011)

Mahmut Tuncer (2013)

Ankara (2013)

Zalim Orta Dünya (2015)

Lo by Mahmut Tuncer (2018)

Filmleri

Hep Yek 3 (2019)

Sinyalciler (2017)

Yeşil Deniz (2015)

Fırıldak Ailesi (2014)

Üç Kağıtçılar (2008)

Umutlara Güneş Doğsun (2005)

Tel Örgü (1995)

Mutsuzlar (1990)

Yabancı (1988)

Yeter (1988)

Vahşiler (1987)

Muhteşem Urfalı (1987)

Sevda (1986)

Garip (1986)

Veda Türküsü (1986)

Kader Böyle İstedi (1986)

Gizli Yara (1985)

Sensiz Yaşayamam (1985)

Uç Güzel Güvercinim (1984)

Feryat (1983)

İkimiz de Sevdik (1983)

Can Kurban (1983)

Ağlayan Gülmedi mi? (1982)

Milcan (1981)

MAHMUT TUNCER NASIL ÜNLÜ OLDU?

Mahmut Tuncer, İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk ve Selahattin Alpay'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu tarafından keşfedildi. Ankara'dan Urfa'ya gelen Yanıkoğlu, Tuncer'e "Seni sanatçı yapmaya geldim" dedi ve onu Ankara'ya götürdü.

O yıllarda pavyonda çalışmaya başlayan Tuncer'in hayatının bir diğer dönüm noktası Belkıs Akkale olmuştur. Akkale, Tuncer'e halk müziğinin ne olduğunu öğretmiştir. Tuncer, 1979'da TRT Radyosu'nun sınavını kazanarak birinci olmuş ve müzik kariyerinde hızlı yükselişini sürdürmüştür.

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Hakan Altun Mahmut Tuncer Sibel Can
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