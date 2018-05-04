Sarp Apak kimdir? Beyaz Show, Sarp Apak'ı konuk ediyor!

Sarp Apak, fenomen televizyon programı, Cuma akşamlarının vazgeçilmez talk showu Beyaz Show'a konuk olarak katılıyor. Sarp Apak, şu sıralar Gülse Birsel'in Jet Sosyete adlı dizisinde rol alıyor. Sarp Apak ile birlikte Beyaz Show'a Koray Avcı, Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, Beste Uyanık ve Mihriban Zeren konuk olacak. Peki Sarp Apak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte Sarp Apak'ın hayatına dair notlar...

SARP APAK KİMDİR?

Sarp Apak (Kerim Sarp Apak), 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Beş yaşına kadar Diyarbakır'da yaşamış olan Apak, daha sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınmış ve bu şehirde büyümüştür. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde aldıktan sonra işletme eğitimi almayı planlayan Sarp Apak'ın tiyatro hayatı, yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü 2004 yılında bitirdikten sonra, okuldan hocası Barış Erdenk’in desteğiyle İstanbul'a gitti.

Sarp Apak, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen Ağır Roman adlı eserde başarılı bir oyunculuk çıkarttı. O senenin sonunda Yılmaz Erdoğan’ın da yer aldığı BKM Grubu'na dahil oldu ve Organize İşler adlı filmde küçük bir rolde oynama fırsatı buldu. Anadolu Kaplanı, En Son Babalar Duyar dizilerinde ve Doğtaş reklamlarında da rol aldı. Sizinkiler Dünya Kaç Bucak adlı çocuk oyununda oynadı ve bu oyunla Türkiye turnesine çıktı.