Sarp Apak kimdir? Beyaz Show, Sarp Apak'ı konuk ediyor!

Sarp Apak, fenomen televizyon programı, Cuma akşamlarının vazgeçilmez talk showu Beyaz Show'a konuk olarak katılıyor. Sarp Apak, şu sıralar Gülse Birsel'in Jet Sosyete adlı dizisinde rol alıyor. Sarp Apak ile birlikte Beyaz Show'a Koray Avcı, Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, Beste Uyanık ve Mihriban Zeren konuk olacak. Peki Sarp Apak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte Sarp Apak'ın hayatına dair notlar...
Sarp Apak (Kerim Sarp Apak), 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Beş yaşına kadar Diyarbakır'da yaşamış olan Apak, daha sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınmış ve bu şehirde büyümüştür. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde aldıktan sonra işletme eğitimi almayı planlayan Sarp Apak'ın tiyatro hayatı, yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü 2004 yılında bitirdikten sonra, okuldan hocası Barış Erdenk’in desteğiyle İstanbul'a gitti.
Sarp Apak, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen Ağır Roman adlı eserde başarılı bir oyunculuk çıkarttı. O senenin sonunda Yılmaz Erdoğan’ın da yer aldığı BKM Grubu'na dahil oldu ve Organize İşler adlı filmde küçük bir rolde oynama fırsatı buldu. Anadolu Kaplanı, En Son Babalar Duyar dizilerinde ve Doğtaş reklamlarında da rol aldı. Sizinkiler Dünya Kaç Bucak adlı çocuk oyununda oynadı ve bu oyunla Türkiye turnesine çıktı.
BKM’nin yanında “Mutfak” adlı ufak bir sahnesi olan bir mekanda stand-up gösterileri de yapan Sarp Apak, asıl şöhretini Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolüyle yakaladı. Daha sonra yer aldığı İşTcell reklamlarıyla da büyük beğeni topladı. Mimikleri ve hareketleri çok beğenilen Sarp Apak, Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda da Öp Babanın Elini adlı oyunda “Emrecan” rolünde oynamaktaydı.
Sarp Apak, kendi yazıp bestelediği “Aşkınla Yandım” şarkısıyla birçok rock müzik dinleyicisinin listesine girmeyi başardı.
Sarp Apak, Mahsun Kırmızıgül'ün Beyaz Melek, Güneşi Gördüm adlı filmlerinde ve Murat Saraçoğlu'nun O... Çocukları adlı filminde rol aldı. Kavak Yelleri dizisinden kısa bir süre ayrılmış daha sonra tekrar dönmüştür. Kavak Yelleri'nin bitmesinin ardından Gülse Birsel'in yeni sitcom dizisi Yalan Dünya adlı dizide Emir Danışman karakterini canlandırmıştır. Dizi 4.sezonunda final yapmıştır.
Sarp Apak, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.
Sarp Apak, şu sıralar Star TV'de Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete adlı dizide Ozan Özpamuk adlı karakteri canlandırmaktadır.
Rol aldığı tiyatro oyunları
Öp Babanın Elini
Sizinkiler Dünya Kaç Bucak
Ağır Roman
BKM Mutfak
Çok Güzel Hareketler Bunlar
Yoldan Çıkan Oyun
Filmleri
Organize İşler (2005 yılı Kemal)
Beyaz Melek (2007 yılı Reşat)
Plajda (2008 yılı Ali)
O... Çocukları (2008 yılı Saffet)
Güneşi Gördüm (2009 yılı Ahmet)
Yedi Kocalı Hürmüz (2009 yılı Fişek Ömer)
Yeraltı (2012 yılı Barmen)
Karışık Kaset(2014 Ulaş)
Yaktın Beni (2015 Selam)
Ölümlü Dünya (2018)
Dizileri
Avrupa Yakası (2006-2009 Tanrıverdi)
Kavak Yelleri (2009-2011 Güven Karakuş)
Yalan Dünya (2011-2014 Emir Danışman)
Jet Sosyete (2018- )
Konuk oyunculukları
En Son Babalar Duyar (2002 yılı) - İsmail
Anadolu Kaplanı (2006 yılı) - Bölüm Sanatçısı
Aşk Tutulması (2008 yılı Konuk)
Aşk Geliyorum Demez (2009 yılı Berkcan)
Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008 ve 2010 yılı) - Sarp Apak
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